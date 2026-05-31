Es oficial: Dua Lipa y Callum Turner dieron el siguiente paso en su relación y contrajeron matrimonio este fin de semana en una íntima ceremonia civil realizada en Londres, Inglaterra.

La cantante y el actor celebraron la ceremonia civil en el Antiguo Ayuntamiento de Marylebone, Londres, donde un grupo muy reducido acompañó a la pareja.

Por un lado, Dua Lipa llegó acompañada por un amigo a bordo de una camioneta Land Rover y vistiendo un conjunto de dos piezas de la firma Schiaparelli, mientras que el ahora esposo de la cantante vistió un traje azul marino.

Los primeros reportes indican que a esta ceremonia acudió el circulo más cercano de la pareja: familiares y los amigos más queridos de los famosos. En redes sociales se viralizaron fotografías en las que se observa a ambos tomados de la mano, sonrientes ante pétalos de flores que les lanzaron sus acompañantes.

La pareja contrajo matrimonio a poco después de poco más de dos años de noviazgo.

DUA LIPA se ha casado en Londres con Calum Turner 🤍✨ pic.twitter.com/V552Qqmsfv — Dua Lipa México (@DUAL1PAMEXICO) May 31, 2026

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¿Habrá fiesta por la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

De acuerdo con información del diario británico Daily Mail, la pareja tiene contemplada una gran celebración en los próximos días en Villa Valguarrera, Italia, donde está contemplada la realización de la ceremonia religiosa.

El mismo tabloide señaló que esta celebración tendrá una duración de tres días y se espera que la pareja esté acompañada por más celebridades como el productor Mark Ronson o la también cantante Charli XCX.

¿Cómo se conocieron Dua Lipa y Callum Turner?

La historia de amor de la pareja parece sacada de una comedia romántica, pues de acuerdo con lo dicho por la propia cantante, se conocieron en una fiesta en la que comenzaron a platicar y curiosamente descubrieron que estaban leyendo el mismo libro: “Trust” (Fortuna, en español), del escritor argentino-estadunidense Hernán Díaz.

La pareja comenzó su romance en enero de 2024, pero fue hasta julio de aquel año que lo hicieron público al compartir sus primeras fotografías en Instagram.

A finales del año pasado, Dua Lipa confirmó para la revista Vogue británica que se había comprometido y que se sentía en un mundo nuevo, pues reconoció que nunca había soñado con una boda.

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