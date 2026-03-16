Christian Nodal confirma que estuvo en la balacera en Zacatecas con Ángela Aguilar: “Me tocó tirarme al piso”

Christian Nodal confirmó que vivió momentos de pánico cuando él y su esposa quedaron atrapados en medio de una balacera que se desarrollaba en las inmediaciones del rancho El Soyate, en Zacatecas, propiedad del cantante Pepe Aguilar.

Fuerzas federales se enfrentaron a un comando armado en la zona en el instante en el que los cantantes salían en su camioneta rumbo al aeropuerto de la capital zacatecana. En entrevista con medios de comunicación , el intérprete de "Adiós amor” reveló cómo vivió esos minutos de angustia en el que su vida y la de su esposa estuvieron en peligro. Te contamos los detalles.

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Así fue el día en el que Christian Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de una balacera en Zacatecas

El pasado 12 de febrero trascendió la noticia de que Christian Nodal y Ángela Aguilar habían quedado atrapados en medio de un enfrentamiento armado que se desató muy cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas.

Alrededor de las 17:00 horas, los intérpretes de ‘Dime Cómo Quieres’ salían del rancho de Pepe Aguilar rumbo al aeropuerto en compañía de su equipo de seguridad, pero no pudieron avanzar porque quedaron en medio de un fuego cruzado entre policías estatales y civiles armados.

En su momento, el fiscal de Zacatecas confirmó que la pareja pudo regresar al rancho ‘El Soyate’, donde se resguardaron y esperaron que las autoridades restablecieran el orden, para salir al aeropuerto, desde donde volaron a la CDMX.

Más tarde, Pepe Aguilar emitió un comunicado en el que aseguró que toda su familia estaba bien, aunque nunca confirmó que su hija y su yerno habían estado presentes en dicha balacera. Fue hasta ahora, que Nodal confirmó que efectivamente habpia vivido momentos de terror en ese fuego cruzado.

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar tenían mucho miedo en la balacera en Zacatecas

En una entrevista tras su reciente presentación en Texcoco, Christian Nodal le confesó a los reporteros que, efectivamente, él y su esposa presenciaron una balacera en Zacatecas, cuando salían del rancho de su suegro. El famoso reveló que Ángela Aguilar había vivido momentos de terror.

“Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, no sé... simplemente (sentí) mucho miedo y, de ahí en más, estar a salvo, los escoltas hicieron gran trabajo y todo salió muy bien”, confirmó.

Nodal aseguró que este incidente fue un recordatorio más de que se debe de disfrutar cada instante, pues en cualquier momento se puede perder la vida.

“Agradecido por estar vivo pero, realmente, siempre he valorado mucho cada instante, así es como he manejado mi vida, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más, uno nunca sabe lo qué vaya a pasar en la vida así que, hay que amar mucho, hay que disfrutar la vida”, confesó.

El famoso aseguró que, pese a lo vivido, él y su esposa piensan seguir visitando Zacatecas, pues es un estado al que le tienen mucho cariño; sin embargo, reconoció que espera que las autoridades actúen para devolver la paz y la tranquilidad al estado.