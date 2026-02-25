Christian Nodal rompe el silencio y revela sorprendentes detalles de su relación con Cazzu

Christian Nodal reaccionó públicamente a los mensajes que Cazzu publicó en su blog tras el lanzamiento de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, tema que incluye una referencia directa al cantante mexicano. La polémica, que escaló en redes sociales, involucra declaraciones cruzadas entre ambos artistas y menciones a su hija Inti, lo que intensificó la discusión en el ámbito personal y artístico.

La frase de ‘Rosita’ que detonó la controversia con Christian Nodal

El origen del conflicto se ubica en el reciente estreno de ‘Rosita’, canción de Rauw Alejandro que contiene el verso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La línea generó reacciones inmediatas en el entorno musical y en redes sociales.

Tras la publicación del tema, Julieta Cazzuchelli compartió un texto en su blog donde cuestionó el proceso creativo detrás de la frase y criticó la “legendaria camaradería entre varones” dentro de la industria musical.

El reencuentro de Christian Nodal tiempo atrás con su hija Inti, tras meses de controversia.|@nodal

La intérprete argentina hizo referencia a su hija Inti en su mensaje, lo que provocó la respuesta del cantante sonorense. A través de su canal de difusión en Instagram, Christian Nodal pidió a su expareja no involucrar a la menor en la discusión. En su mensaje, el intérprete señaló: “Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”.

Más adelante, cuestionó la postura de Cazzu al asegurar que existe una “selectividad de la indignación”. El cantante afirmó que su expareja “puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”.

Cazzu responde y habla de “Crónica de un abandono”

En su blog, Cazzu aseguró que no se considera “la víctima del abandono”, sino que atribuye esa condición a su hija. La cantante escribió: “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

Además, la controversia incluyó señalamientos relacionados con la crianza de la menor y con el motivo por el que Nodal no la ha visto, luego de que ambos intercambiaran acusaciones en redes sociales tras su separación.

Especulaciones y nombres que surgieron en redesLas declaraciones del cantante y los detalles que compartió sobre su relación con “La Jefa” provocaron diversas interpretaciones en plataformas como TikTok.

Usuarios señalaron posibles alusiones a Bad Bunny, luego de que Cazzu fuera invitada a compartir escenario con el artista puertorriqueño en un concierto en Argentina. También se mencionó a Belinda, expareja de Nodal, con quien la rapera fue fotografiada recientemente en una alfombra roja.

Hasta el momento, Julieta Cazzuchelli no ha respondido de manera directa al último mensaje del intérprete de regional mexicano. La controversia continúa generando conversación en redes sociales y mantiene bajo el reflector a Christian Nodal, Cazzu y las figuras mencionadas en el intercambio público.