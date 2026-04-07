Ley Cazzu: ¿De qué trata la ley que impulsan en Argentina contra los deudores alimentarios inspirada en la ex de Christian Nodal?

El Congreso de la Nación Argentina inició el debate de la denominada Ley Cazzu, un proyecto que busca suspender la responsabilidad parental de progenitores que incumplan con la cuota alimentaria o mantengan ausencias prolongadas.

La iniciativa, impulsada por el senador chubutense Carlos Linares, surge ante una cifra alarmante: el 56% de las madres que crían solas en el país no percibe la cuota alimentaria. El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para evitar que padres ausentes utilicen su poder legal para bloquear trámites esenciales, como permisos de viaje, salud o educación de sus hijos.

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¿Cómo castiga la Ley Cazzu a los padres que no cumplen con la cuota de alimentos?

El proyecto busca proteger el interés superior del niño permitiendo que el juez suspenda de manera cautelar los derechos legales del progenitor incumplidor. Esta medida responde a la problemática de la "obstrucción parental abusiva", donde el derecho formal se utiliza como instrumento de control sobre la madre y el menor.

Puntos clave de la propuesta legislativa:

Suspensión cautelar: Se interrumpe el ejercicio de la responsabilidad parental ante faltas graves.

Se interrumpe el ejercicio de la responsabilidad parental ante faltas graves. Autonomía en decisiones: El progenitor conviviente podrá autorizar viajes y trámites sin consentimiento del deudor.

El progenitor conviviente podrá autorizar viajes y trámites sin consentimiento del deudor. Plazos expeditivos: El sistema judicial deberá resolver estas peticiones en un máximo de 180 días .

El sistema judicial deberá resolver estas peticiones en un máximo de . Interés superior: Se prioriza la movilidad y el bienestar del niño sobre la voluntad del padre ausente.

Hoy recibimos a Carolina, Amelia y Magali, de Abogadas Feministas AMBA, quienes trabajaron con nosotros en la redacción del proyecto de ley “Ley Cazzu”, que crea la suspensión cautelar de la responsabilidad parental.



Esta propuesta permite a los jueces interrumpir temporalmente… pic.twitter.com/uSaowQOanp — Carlos Linares (@LinaresCarlosCR) March 30, 2026

¿En que circunstancias aplica la suspensión de la responsabilidad parental según la Ley Cazzu?

Para que la Justicia argentina habilite la aplicación del nuevo artículo (700 ter), se deben verificar condiciones específicas de abandono u omisión. El objetivo es que la corresponsabilidad formal no se convierta en una traba cuando no existe una corresponsabilidad real en el cuidado y mantenimiento.

Condiciones para solicitar la medida:

Incumplimiento alimentario: Verificación de falta de pago sostenida o pagos irregulares.

Verificación de falta de pago sostenida o pagos irregulares. Ausencia física: Desaparición de la vida del menor por un periodo mayor a tres meses .

Desaparición de la vida del menor por un periodo mayor a . Trámite judicial: Presentar la demanda ante los juzgados de familia competentes.

Presentar la demanda ante los juzgados de familia competentes. Pruebas: Documentar la falta de aportes y la ausencia de contacto vincular.

¿Cómo impacta la Ley Cazzu en los trámites de viaje y educación?

Uno de los mayores beneficios de esta ley es agilizar la toma de decisiones cotidianas. En el caso que inspiró la ley, la artista Cazzu enfrentó trabas legales impuestas por los abogados de Christian Nodal, ex pareja de la cantante y padre de Inti, para viajar con su hija por motivos laborales, una situación que afecta a miles de mujeres en hogares monoparentales.

Beneficios directos para las madres jefas de hogar:

Viajes internacionales: Gestión de pasaportes y permisos de salida del país de forma unilateral.

Gestión de pasaportes y permisos de salida del país de forma unilateral. Salud y educación: Inscripciones escolares y autorizaciones para intervenciones médicas sin demoras.

Inscripciones escolares y autorizaciones para intervenciones médicas sin demoras. Costo: El proceso judicial busca ser accesible para madres en situación de vulnerabilidad económica.



Christian Nodal se reencuentra con su hija Inti, tras meses de controversia.|@nodal

¿Existe la Ley Cazzu en México?

La Ley Cazzu en México tiene su origen en una propuesta presentada ante el Congreso de Michoacán por la diputada Sandra Arreola Ruiz. El eje central de esta reforma al artículo 4º de la Constitución Mexicana es elevar a rango de prioridad el "interés superior de la niñez", impidiendo que el ejercicio de la patria potestad sea utilizado como un mecanismo de extorsión o control por parte de progenitores que no cumplen con sus obligaciones económicas o afectivas.

A diferencia del sistema ordinario, esta legislación busca crear mecanismos procesales ágiles para que la madre o tutor que posee la custodia efectiva no dependa de la firma del deudor alimentario para trámites críticos. En México, la iniciativa pone especial énfasis en la obtención de pasaportes y permisos de viaje al extranjero, permitiendo que un juez otorgue la autorización judicial de manera inmediata si se comprueba el abandono o la morosidad en el registro de deudores.

La propuesta ha ganado tracción nacional tras la mediatización del conflicto entre la artista argentina y el cantante mexicano Christian Nodal, evidenciando que el vacío legal actual permitía a los deudores "revocar" permisos de viaje como una forma de presión sobre la vida profesional de las madres.