Las movilizaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX) siguen dando mucho de qué hablar, pues más allá de las afectaciones viales que han dejado varados a cientos de miles de personas, ahora volvieron a destruir esculturas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento exacto en el que supuestos integrantes de la CNTE, comenzaron a tirar algunas de las esculturas que hacían alusión al torneo internacional que dará inicio en nuestro país el próximo 11 de junio.

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¿Qué pasó con las esculturas del Mundial 2026 en Reforma?

A través de plataformas como X, Facebook y TikTok, se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento exacto en el que supuestos integrantes de la CNTE colocan una serie de lazos sobre las esculturas de futbolistas. Tras ello, los sujetos comenzaron a tirar de las cuerdas con la única intención de derribar las figuras que se colocaron sobre Paseo de la Reforma.

Una vez que las esculturas cayeron al piso, los mismos integrantes de la CNTE comenzaron a pintar las mismas con consignas sobre su movimiento, además de que les quitaron la indumentaria con la que habían sido vestidos de forma conmemorativa.

#Nacionales | 🚨❗ Maestros de la CNTE derribaron y vandalizaron estatuas de jugadores de futbol colocadas en Paseo de la Reforma con motivo del Mundial.

Los manifestantes que mantienen bloqueos en la vía tiraron las figuras colocadas con motivo del Mundial.

Nota:… pic.twitter.com/1b6g00eME2 — Plano Informativo Aguascalientes (@planoags) June 2, 2026

Afectaciones y daños en CDMX por integrantes de la CNTE

Más allá de las afectaciones que generaron este martes 2 de junio en vialidades como Paseo de la Reforma y Circuito Interior, los integrantes de la CNTE han realizado pintas y destrozos en edificios y calles del Centro Histórico de la capital.

Fue apenas el pasado lunes 1 de junio que los mismos integrantes de la CNTE destrozaron puertas y ventanas de edificios de gobierno en la CDMX.

¿Qué vialidades han bloqueado los integrantes de la CNTE?

Es importante mencionar que entre las afecciones que han dejado los maestros de la CNTE en la capital de la República Mexicana, se han centrado específicamente en las siguientes vialidades:

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Circuito Interior

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