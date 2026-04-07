Los invitados de lujo que tocarán con Andrea Bocelli en el Zócalo

¡De Iztapalapa para el mundo! ¿Te suena? Sí, aunque no lo creas, el tenor italiano, Andrea Bocelli tendrá como invitados especiales a Los Ángeles Azules, uno de los principales exponentes de la cumbia en México, en su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

La fusión de géneros entre el cantante italiano y la agrupación mexicana promete un espectáculo que pondrá a bailar a todos los presentes en la Plancha del Zócalo. Pero, esa no es la única sorpresa, te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo es el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

¡Aparta la fecha! El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril, en punto de las 19:00 horas y, la mejor parte, es que se trata de un evento totalmente gratuito.

Los Ángeles Azules son invitados de lujo en el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo. |Instagram

Además, de contar con la famosa agrupación de Iztapalapa, el italiano también contratará con la presencia de Ximena Sariñana, quien también ha colaborado con Los Ángeles Azules.

Este concierto en la CDMX forma parte de la gira de Andrea Bocelli en celebración por el 30 aniversario del álbum Romanza, que lo catapultó a la fama mundial.

¿Quién es Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli, es un aclamado tenor, músico y productor italiano, de 67 años. Comenzó tocando piano en bares y saltó a la fama en los años 90. Ha grabado 15 álbumes de estudio, discos de grandes éxitos y óperas completas.

El famoso tenor posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Andrea Bocelli perdió la vista desde la infancia por un accidente y un glaucoma congénito.

Actualmente, el tenor está casado con Veronica Berti y tiene tres hijos: Amos y Matteo, de su primer matrimonio con Enrica Cenzatti y, su hija menor, Virginia, fruto de su actual matrimonio.

¿Cuál es la canción más escuchada de Andrea Bocelli?

El concierto que dará Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX celebra uno de sus discos más exitosos, Romanza, el cual incluyó un tema que se considera la canción más escuchada del tenor: “Con te partiró” (Por ti volaré).

Este tema se robó el corazón del público en todo el mundo y se ha convertido en la canción más solicitada en sus conciertos. Sin duda, se trata del tema que los fans mexicanos estarán esperando escuchar.

Si eres fan de Andrea Bocelli, pero también te encanta la música de Los Ángeles Azules y de Ximena Sariñana, no puedes perderte la oportunidad de escuchar esta fusión de géneros que simplemente te va a volar la cabeza. ¡Nos vemos en el Zócalo!