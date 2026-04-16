Los mejores conciertos y obras de teatro del 16 de abril.

Los mejores conciertos y obras de teatro del 16 de abril. | Instagram

La Ciudad de México (CDMX) se enciende este 16 de abril con una cartelera musical que promete poner a vibrar a miles de fans con ‘música ligera’. Desde homenajes a Soda Stereo hasta espectáculos como el show de Ricardo O’Farrill, la capital ofrece opciones para todos los gustos. Si estás buscando conciertos hoy, aquí te contamos qué artistas se presentan y dónde disfrutar la música en vivo este jueves.

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Artistas que se presentan en el Auditorio Nacional este jueves 16 de abril

El Auditorio Nacional es uno de los recintos culturales más importantes de México. Se trata de una parada obligada para artistas nacionales e internacionales. Este jueves 16 de abril se presenta:

Ricardo O’Farrill, en punto de las 21:00 horas.

Artistas que se presentan hoy en el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes recibe uno de los eventos más esperados por los amantes del rock en español. Un show lleno de nostalgia que rinde homenaje al líder de la banda Soda Stereo, donde los fans podrán revivir clásicos como ‘De música ligera’ y ‘Persiana americana’.

Este tipo de conciertos se ha convertido en tendencia entre quienes buscan revivir la nostalgia noventera con producciones cada vez más fieles al sonido original.

¿Qué conciertos hay próximamente en CDMX?

La cartelera no se detiene. Recintos como el Auditorio Nacional, la Arena Ciudad de México y el Foro GNP Seguros ya tienen confirmados shows para los próximos días.

Si hoy no encuentras el plan ideal, en los próximos días habrá más opciones de conciertos 16 de abril y fechas cercanas. Por ejemplo:

The Weeknd: After Hours Til Dawn Stadium Tour: 20, 21 y 22 de abril

Kany García: 17 de abril en el Palacio de los Deportes

Siddhartha: 17 de abril en el Auditorio Nacional

Jackson Wang: 20 de abril en el Palacio de los Deportes

Javiera Mena: 19 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 16 de abril

No todo es música. La oferta cultural se complementa con teatro en recintos como el Teatro Insurgentes.

Agua: Foro A poco no, a las 20:00 horas.

El Fantasma de la Ópera: Teatro de los Insurgentes, 20:00 horas.

El Rey León: Teatro Telcel, 20.00 horas.

La Fábula del Todo: Teatro Benito Juárez, 20:00 horas.

Los monólogos de la vagina: Nuevo Teatro Libanés, 20.00 horas.

Mentidrags: Teatro Aldama, 20:00 horas.

Piñatas para los Monstruos: Teatro Sergio Magaña, 20:00 horas.

Razones para decirte adiós: Teatro Tepeyac, 20:00 horas.

Toc Toc: Teatro Royal Pedregal, a las 20:00 horas.

12 Princesas en Pugna: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas.

Puedes ver la lista completa de la cartelera de teatro en la CDMX hoy 16 de abril en este ENLACE.

Este jueves hay desde comedias ligeras hasta montajes más reflexivos, ideales para cerrar el día con una experiencia distinta. El teatro sigue siendo una gran alternativa para quienes buscan planes culturales más íntimos.

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