¿Te acuerdas de Alfalfa? El actor que interpretaba a este personaje entrañable de la película ‘Pequeños Traviesos’ es Brandon ‘Bug’ Hall. Aunque hace años que se alejó de Hollywood, recientemente este nombre se convirtió en tendencia tras su detención. te contamos los detalles.

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Reportan la detención de Brandon Bug Hall en Ohio

De acuerdo con medios internacionales, Brandon ‘Bug’ Hall fue arrestado en la ciudad de Ohio, al parecer por no acudir a una cita judicial, el pasado 31 de diciembre de 2024. Igualmente, se informó que se le impuso una citación de tráfico el 29 de octubre de 2024, por incumplir con el seguro de responsabilidad civil.

¿Quién es Brandon Bug Hall?

Brandon ‘Bug’ Hall es un actor que fue muy popular en su infancia y alcanzó la fama en la década de los 90 cuando interpretó el papel de Alfalfa en ‘Pequeños Traviesos’. Su personaje conquistó a pequeños y grandes, sobre todo, por su icónico peinado.

Más tarde, fue una estrella de Disney y participó en producciones como Honey, We Shrunk Ourselves, también siendo parte de series conocidas como CSI y Criminal Minds.

En los últimos años, el famoso vivió una transformación espiritual que lo alejó definitivamente de la vida hollywoodense. Actualmente, vive en una sociedad aislada y se autodefine como “extremista católico radical” y vive bajo un voto de pobreza en una granja aislada de Arkansas junto a su esposa y cinco hijos.

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