De Soda Stereo a Mijares: Sedes y horarios de los mejores conciertos en CDMX este martes 14 de abril

Hoy, martes 14 de abril, habrá grandes conciertos como el de Soda Stereo en México es uno de los más esperados en el mes de abril, pues se trata de un evento lleno de nostalgia que traerá de nuevo al escenario al famoso líder de la agrupación, Gustavo Cerati, quien falleció a los 55 años en 2014.

Pero, este no es el único evento que los chilangos podrán disfrutar este martes, pues la capital mexicana cuenta con diversas opciones recreativas como obras de teatro, conciertos gratuitos para que la fiesta nunca termine. Si estás buscando planes, sigue leyendo porque en adn Noticias, te tenemos la mejor agenda de eventos, sedes y horarios de hoy.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de Soda Stereo en la CDMX?

El concierto que dará el grupo Soda Stereo en la CDMX hoy martes 14 de abril forma parte de su nostálgica gira “ECOS”. Si quieres revivir los mejores éxitos de la banda argentina, checa los detalles.

Sede:Palacio de los Deportes

Horario: 20:00 horas

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Por supuesto, el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la CDMX, no se podía quedar atrás y este martes 14 de abril presenta a Mijares, en su concierto sinfónico. Además de escuchar éxitos como “Baño de Mujeres“, “Bella” y “El privilegio de amar” , recuerda que el famoso ex de Lucero suele tener invitados especiales como su hija Lucerito.

Sede: Auditorio Nacional

Horario: 20:30 horas

Otros conciertos imperdibles en la CDMX este martes 14 de abril

La capital mexicana es conocida como una ciudad que nunca duerme, esto se debe a que no importa el día de la semana, siempre hay eventos que los capitalinos y visitantes nacionales e internacionales pueden disfrutar en distintos recintos. Este martes 14 de abril, están en cartelera los siguientes conciertos:

Alex G : Auditorio BB, a las 21:00 horas

: Auditorio BB, a las 21:00 horas Lee Dong Wook: Teatro Metropolitan, en punto de las 20:00 horas

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 14 de abril

No es otra telenovela mexicana : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas Puras Cosas Maravillosas: Foro Lucerna, 20:30 horas



¿Qué conciertos hay próximamente en CDMX?

Quizás uno de los conciertos más esperados por los capitalinos es el que dará la banda AC/DC, este miércoles 15 de abril. Pero, no es el único evento que tiene ilusionado a los chilangos, pues también sorprende el concierto que dará el cantante Raphael en el Auditorio Nacional.

Por supuesto, el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo es uno de los eventos gratuitos que esperan gran afluencia de asistentes, se llevará a cabo el sábado 18 de abril. Igualmente, el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP.

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