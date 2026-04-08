Caso Matthew Perry: De la muerte del actor de Friends a la sentencia de la reina de la Ketamina

A más de dos años de la muerte de Matthew Perry, el caso que conmocionó a Hollywood en 2023, dio un giro clave, pues este miércoles 8 de abril, Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, fue sentenciada a 15 años de prisión por su responsabilidad en la distribución de la sustancia que provocó el fallecimiento del actor de Friends.

La resolución marca un momento decisivo en uno de los casos más mediáticos recientes sobre drogas en la industria del entretenimiento. Te contamos todos los detalles.

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¿Qué pasó con Matthew Perry?

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en North Hollywood, en Los Ángeles. de acuerdo con las autoridades, el famoso actor que interpretaba a Chandler Bing en la exitosa serie noventera, Friends, falleció por ahogamiento. No obstante, la causa oficial fue una sobredosis de ketamina, una sustancia que, aunque tiene usos médicos, puede resultar letal si se consume sin control.

Las investigaciones revelaron que el actor, que tenía 54 años, había recaído en el consumo de drogas, pese a haber hablado abiertamente durante años sobre su proceso de rehabilitación.

La ketamina es un anestésico de acción corta que se receta para tratar la depresión y la ansiedad. Según las autoridades, meses previos a su muerte, el actor que declaraba estar sobrio, en realidad estaba recibiendo infusiones de ketamina bajo supervisión médica; sin embargo, se volvió adicto.

Por esta razón, cuando los médicos se negaron a aumentar su dosis, Perry comenzó a buscar proveedores dispuestos a administrarle la droga. Así fue como conoció a Jasveen Sangha, la reina de la ketamina. Tras su muerte, las investigaciones arrojaron que lo encontrado en su organismo no correspondía a un tratamiento médico supervisado.

¿Quién es Jasveen Sangha, la reina de la ketamina?

Jasveen Sangha, apodada la reina de la ketamina, operaba una red de distribución de drogas sintéticas dirigida principalmente a clientes de alto poder adquisitivo en California.

De acuerdo con las autoridades, Sangha suministró la ketamina que terminó en manos de Matthew Perry, lo que la convirtió en una de las principales acusadas en el caso. Durante el juicio, se presentaron pruebas que demostraban su participación directa en la venta de la sustancia en dosis peligrosas.

Este miércoles 8 de abril, una jueza federal impuso a Sangha, de 42 años, una pena de 15 años de prisión.

De acuerdo con el informe de la autopsia, el querido actor de Friends murió a causa de los "efectos agudos de la ketamina", que, combinados con otros factores, provocaron que perdiera el conocimiento y se ahogara.