5 consejos para mejorar tu puntaje crediticio en EUA

Mantener un buen puntaje crediticio es fundamental en Estados Unidos . Este número de tres dígitos influye en tu capacidad para obtener préstamos, alquilar una vivienda y acceder a mejores tasas de interés.

💰 Tener un buen puntaje de crédito es vital para el bienestar económico. ¿Sabes cuál es el tuyo, cómo obtener un reporte completo y qué hacer para mejorarlo? Sigue estas recomendaciones para que mantengas tus finanzas al día: https://t.co/Og50mHRhzD — USAGov en Español (@USAGovEspanol) November 9, 2024

Un puntaje alto indica a los prestamistas que representas un menor riesgo financiero, mientras que los atrasos o pagos omitidos pueden hacer que la puntuación baje rápidamente.

Un experto financiero de Money Radar , citado en un informe de The Sun , compartió una serie de recomendaciones esenciales que pueden ayudarte a fortalecer tu historial en menos tiempo del que imaginas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

1. Limita tu uso de crédito

La utilización de crédito es uno de los factores que más pesan en tu puntaje. Se refiere al porcentaje del límite disponible que usas cada mes. Los especialistas recomiendan mantener ese uso por debajo del 30% para demostrar un manejo responsable.

Money Radar advierte que “lograr y mantener su utilización por debajo del 30% es una forma segura de mejorar su puntuación”. En otras palabras: evita llevar tus tarjetas al límite.

2. Solicita un aumento de límite

Con los precios en aumento, un límite bajo puede jugar en tu contra, especialmente si tus gastos mensuales como comestibles superan la capacidad recomendada de uso. Por ejemplo, con un límite de $1.200 dólares, deberías usar solo $360 para mantenerte bajo el 30%. Pero el costo promedio mensual de comida supera fácilmente esa cifra, según datos de Ramsey Solutions.

Si tu cuenta está al día y sin atrasos, tu banco podría aprobar un aumento de límite, lo que reduce de inmediato tu nivel de utilización. “Los bancos quieren que tengas un límite más alto cuando has demostrado que puedes pagarlo”, explicó Money Radar.

3. Mantén abiertas tus cuentas antiguas

La antigüedad del historial crediticio también influye en tu puntaje. Aunque ya no uses una tarjeta, cerrarla puede perjudicar tu promedio de edad crediticia. Para evitarlo, Money Radar recomienda mantener esas cuentas activas con pequeños pagos mensuales, como una suscripción a Netflix u otro servicio.

4. Revisa tu reporte en busca de errores

Los errores en los reportes crediticios son más comunes de lo que parecen. Por ley, puedes solicitar un informe crediticio gratuito cada 12 meses a Equifax, Experian y TransUnion a través de AnnualCreditReport.com .

Al revisar, busca irregularidades como pagos marcados como atrasados, líneas de crédito que no te pertenecen o deudas incorrectas. Si detectas algo, impúgnalo y guarda evidencia como historiales de pago.

5. Incluye pagos que normalmente no se reportan

Gastos como servicios públicos, suscripciones o alquiler no siempre se reflejan en tu historial. Sin embargo, plataformas como Experian permiten añadir esos pagos conectando tu cuenta bancaria y seleccionando las facturas que deseas reportar. Este método puede impulsar tu puntaje rápidamente en EUA .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.