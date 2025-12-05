inklusion.png Sitio accesible
Nota

Adolescente prende fuego a hombre sin hogar en el metro de Manhattan

Hiram Carrero, de 18 años, fue arrestado tras prender fuego a un hombre sin hogar en el metro de Manhattan, causándole quemaduras graves, de acuerdo con informes

Adolescente prende fuego a hombre sin hogar en el metro de Manhattan
NYPD.gov
1 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

Durante la madrugada del lunes, un hombre sin hogar de 56 años fue atacado mientras dormía en un vagón de la línea 3 en la estación 34th Street-Penn Station de Manhattan. El agresor, un adolescente de 18 años identificado como Hiram Carrero, presuntamente prendió fuego a la víctima antes de abandonar el tren. Hasta ahora, se desconoce si el implicado tiene nacionalidad hispana.

La víctima sufrió quemaduras graves en ambas piernas y fue trasladada a un hospital, donde se espera que sobreviva, informó NBC News. 

Carrero fue arrestado el jueves por la mañana en el East Village por un equipo conjunto de oficiales del NYPD. El joven enfrenta cargos de intento de asesinato, incendio, asalto, daños criminales y conducta imprudente, y se espera que comparezca próximamente ante la Corte Penal de Manhattan. Durante su arresto, Carrero no pronunció palabra alguna mientras era trasladado a un vehículo policial.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 am, cuando el tren se acercaba a la estación. Las imágenes de vigilancia muestran a la víctima con quemaduras graves en el andén mientras los oficiales acudían a auxiliarlo.

Después del incidente, Carrero abordó un tren en dirección norte, y fue identificado gracias a las imágenes captadas al salir de otra estación.

Detalles del ataque y antecedentes

El incidente recuerda a un ataque similar en diciembre de 2024, cuando una mujer sin hogar fue prendida fuego en un tren de Brooklyn, falleciendo tras la agresión.

La policía continúa investigando los materiales utilizados para prender fuego y si la víctima conocía a Carrero, mientras prepara la acusación formal. Las autoridades han intensificado la vigilancia en estaciones clave del metro tras estos casos.

Carrero fue identificado por un equipo del NYPD especializado en arrestos por delitos graves, y su historial delictivo aún no ha sido revelado. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles del ataque y su motivación.

