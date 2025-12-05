Discord Checkpoint: Un resumen de fin de año de los hábitos de juego

El lanzamiento de Discord Checkpoint, disponible a partir del 4 de diciembre, marca la primera vez que la aplicación de mensajería de voz ofrece una revisión anual personalizada de la actividad del usuario, funcionando de manera similar a otros resúmenes de fin de año de plataformas digitales. Aunque la compañía ha manifestado que Checkpoint se lanzó para conmemorar su décimo aniversario en 2025, ha señalado que la posibilidad de convertirlo en un evento anual más allá de este año "aún está en desarrollo".

La mecánica de Checkpoint: Horas de voz, emojis y videojuegos favoritos

El resumen de Checkpoint compila diversas estadísticas individuales, incluyendo el total de horas dedicadas a chats de voz, la identificación de los amigos con quienes se interactuó con mayor frecuencia, los servidores predilectos, los emojis más utilizados y los videojuegos más jugados por el usuario. El informe puede mostrar, por ejemplo, que un usuario particular jugó 139 sesiones de Dota 2 en el transcurso del año. Los usuarios tienen la opción de compartir sus resultados directamente a través de un botón en la página de resumen final de Discord o mediante una captura de pantalla para publicar en otras plataformas.

La función está disponible exclusivamente para aquellos usuarios que estuvieron activos en Discord durante 2025 y que autorizaron el uso de sus datos para personalizar su experiencia, lo cual se gestiona en la configuración de privacidad de la aplicación. Aquellos usuarios de nuevo ingreso o con una actividad limitada no podrán acceder a Discord Checkpoint, ya que no se habrá recopilado un volumen de estadísticas suficiente para generar el resumen.

Guía Rápida de Acceso y Datos Globales de Uso

Para visualizar el resumen de fin de año, al abrir la aplicación, debería aparecer una notificación emergente automática que dirige al usuario a su Discord Checkpoint, tanto en la versión de escritorio como en la móvil. Si la notificación no aparece, en la versión de escritorio se puede acceder haciendo clic en el ícono de la bandera situado en la esquina superior derecha de la aplicación. En la aplicación móvil, el acceso se realiza tocando el ícono "Tú" en la esquina inferior derecha y luego seleccionando el banner verde de Checkpoint.

En caso de que el resumen no se muestre, se recomienda verificar que la aplicación de Discord esté actualizada. La aplicación de escritorio generalmente se actualiza sola al reiniciarse, pero la versión móvil podría requerir una actualización manual a través de la tienda de aplicaciones. Al ver el Checkpoint, los usuarios recibirán un marco decorativo temporal para su foto de perfil, el cual podrá lucirse hasta el 15 de enero, fecha en que el resumen y el marco dejarán de estar disponibles.

Además del resumen individual, Discord también ha publicado un resumen de actividades globales que compila el comportamiento de sus 200 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial. Entre los datos destacados, el juego League of Legends resultó ser el más popular, a pesar de sus 16 años de existencia, mientras que el juego indie más popular fue el juego de terror cooperativo de supervivencia REPO. En cuanto a los emojis, el corazón rojo fue el más utilizado con 2.180 millones de usos, seguido por el emoji del llanto, con 1.710 millones de usos.

