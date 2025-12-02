inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Netflix elimina una de las funciones más utilizadas por los usuarios para transmitir contenidos en televisores

Netflix eliminó sin previo aviso una de sus funciones más usadas para transmitir contenido al televisor, generando molestia entre los suscriptores.

Logo de Netflix con fondo negro
Netflix
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Guy Acurero

Netflix ha vuelto a sorprender a sus suscriptores, pero no con un estreno: La plataforma retiró silenciosamente una de las funciones más populares para quienes solían transmitir contenido del móvil al televisor.

El cambio, que no fue anunciado públicamente, apareció únicamente en una página de ayuda oculta, como confirmó en un informe ZD Net , lo que provocó confusión y enfado entre los usuarios.

Durante años, muchos aprovecharon la opción de enviar series y películas desde el teléfono a sus Smart TVs, ya fuera por comodidad al navegar desde el móvil o porque habían perdido el control remoto del televisor. Sin embargo, en las últimas semanas, esa función desapareció por completo.

Aplicaciones competencia de Netflix como Amazon Prime y YouTube aún permiten esta transmisión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Una eliminación gradual que ahora afecta a todos

A comienzos de 2025, Netflix ya había restringido esta característica a los usuarios con planes superiores sin anuncios, lo que generó críticas pero no un rechazo masivo. Ahora, la plataforma tomó un paso más drástico: la función dejó de estar disponible para todos los planes, sin excepciones.

La confirmación surgió únicamente en un apartado actualizado de la página de soporte , donde Netflix declara: "Netflix ya no permite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming".

La empresa recomienda utilizar el control remoto del televisor o del dispositivo de streaming para navegar dentro de la app.

Quejas masivas

Como era de esperarse, usuarios notaron el cambio al intentar usar la función. Muchos manifestaron su frustración en redes sociales, algunos incluso asegurando que dejarían de pagar su suscripción ante la ausencia de una herramienta que consideran esencial para la experiencia de uso.

La molestia también se relaciona con la falta de transparencia, ya que Netflix no emitió ningún anuncio previo, una decisión que contrasta con las comunicadas subidas de precios y otros cambios relevantes.

La página de ayuda señala que ciertos dispositivos Chromecast antiguos o algunos televisores compatibles con Google Cast podrían seguir permitiendo la transmisión. Sin embargo, en la mayoría de los televisores y dispositivos modernos, la función ya no está disponible, dejando al control remoto como el único método de navegación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tecnología
Streaming
Netflix
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino