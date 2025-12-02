Netflix elimina una de las funciones más utilizadas por los usuarios para transmitir contenidos en televisores

Netflix ha vuelto a sorprender a sus suscriptores, pero no con un estreno: La plataforma retiró silenciosamente una de las funciones más populares para quienes solían transmitir contenido del móvil al televisor.

El cambio, que no fue anunciado públicamente, apareció únicamente en una página de ayuda oculta, como confirmó en un informe ZD Net , lo que provocó confusión y enfado entre los usuarios.

Durante años, muchos aprovecharon la opción de enviar series y películas desde el teléfono a sus Smart TVs, ya fuera por comodidad al navegar desde el móvil o porque habían perdido el control remoto del televisor. Sin embargo, en las últimas semanas, esa función desapareció por completo.

Aplicaciones competencia de Netflix como Amazon Prime y YouTube aún permiten esta transmisión.

Una eliminación gradual que ahora afecta a todos

A comienzos de 2025, Netflix ya había restringido esta característica a los usuarios con planes superiores sin anuncios, lo que generó críticas pero no un rechazo masivo. Ahora, la plataforma tomó un paso más drástico: la función dejó de estar disponible para todos los planes, sin excepciones.

La confirmación surgió únicamente en un apartado actualizado de la página de soporte , donde Netflix declara: "Netflix ya no permite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming".

La empresa recomienda utilizar el control remoto del televisor o del dispositivo de streaming para navegar dentro de la app.

Quejas masivas

Como era de esperarse, usuarios notaron el cambio al intentar usar la función. Muchos manifestaron su frustración en redes sociales, algunos incluso asegurando que dejarían de pagar su suscripción ante la ausencia de una herramienta que consideran esencial para la experiencia de uso.

La molestia también se relaciona con la falta de transparencia, ya que Netflix no emitió ningún anuncio previo, una decisión que contrasta con las comunicadas subidas de precios y otros cambios relevantes.

La página de ayuda señala que ciertos dispositivos Chromecast antiguos o algunos televisores compatibles con Google Cast podrían seguir permitiendo la transmisión. Sin embargo, en la mayoría de los televisores y dispositivos modernos, la función ya no está disponible, dejando al control remoto como el único método de navegación.

