MTA anuncia cambios en las líneas F y M del Metro de Nueva York: así trabajarán durante lo que resta de diciembre

El Metro de Nueva York se prepara para uno de los cambios más importantes del año en sus líneas F y M. A partir del 8 de diciembre de 2025, ambas rutas intercambian su recorrido entre Manhattan y Queens durante el día, en un ajuste que llega para quedarse.

La Autoridad de Transporte Metropolitano ( MTA) asegura que el objetivo principal es mejorar la fiabilidad del servicio y reducir retrasos crónicos en este tramo tan cargado del sistema. Para quienes usan a diario el metro para ir al trabajo, la escuela o visitar a la familia, este movimiento no es un simple detalle técnico: puede cambiar por completo la manera en que se mueven por la ciudad.

¿Cómo cambian las líneas F y M?

El cambio aplica solo en días de semana, aproximadamente entre las 6:00 a.m. y las 9:30 p.m.; en ese horario las líneas F y M se “prestan” los túneles bajo el East River entre Queens y Midtown. La F pasará a usar el túnel de la calle 53 y se conectará con la línea Queens Boulevard local, lo que la lleva directamente a estaciones clave de oficinas y transbordos en Midtown Este.

La M, en cambio, se moverá al túnel de la calle 63, tomando el corredor que pasa por Roosevelt Island y el norte de Midtown. Fuera de ese horario —noches y fines de semana— todo vuelve al patrón actual, así que muchos viajeros nocturnos ni siquiera notarán la diferencia.

En la práctica, eso significa que la F será ahora la que se detenga en Queens Plaza, Court Sq–23 St, Lexington Av/53 St y 5 Av/53 St, paradas muy usadas por quienes trabajan en oficinas y hacen conexión con otras líneas.

La M tomará el lugar de la F en 21 St–Queensbridge, Roosevelt Island, Lexington Av/63 St y 57 St, convirtiéndose en el nuevo tren del día para miles de residentes de esos vecindarios. Si dependes de esas estaciones, te tocará memorizar una letra distinta en los letreros pero tu andén y tu barrio seguirán estando servidos.

¿Por qué la MTA cambia las rutas?

El corazón del problema está en Queens Plaza, donde hoy se encuentran varias líneas y los trenes deben cruzarse unos a otros, generando cuellos de botella diarios. Según la MTA, eliminar ese cruce permite que los trenes del corredor Queens Boulevard —incluidos E, F, M y R— se muevan con menos interferencias y tiempos más estables.

Con el nuevo esquema, el E compartirá vía con solo dos líneas en lugar de tres, y la M con tres en lugar de cuatro, reduciendo las posibilidades de que un pequeño atraso se convierta en una cadena de demoras por todo el sistema. La agencia calcula que alrededor de 1,2 millones de viajeros diarios se beneficiarán de un servicio más predecible en este eje clave entre Queens y Manhattan .

Para los neoyorquinos, el cambio se sentirá de forma distinta según el barrio: en Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge se espera menos hacinamiento a bordo y más frecuencia en hora pico de la línea M, que llegará más seguido para compensar la nueva demanda. Quienes viajan desde el este de Queens hacia Midtown también deberían notar menos retrasos en sus trasbordos con E y F, porque habrá menos trenes compitiendo por los mismos tramos de vía.

En lo que queda de 2025, la recomendación es simple: revisar las apps de tránsito, guardar de memoria qué letra llega ahora a tu estación y tomarte unos minutos extra los primeros días para no perder el tren por inercia. Si la apuesta de la MTA sale bien, este cambio permanente podría transformar uno de los puntos más conflictivos del metro en un viaje mucho más tranquilo para buena parte de la ciudad.