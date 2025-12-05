Estas son las nuevas leyes de Nueva York que entrarán en vigor en 2026

A partir de enero de 2026, el estado de Nueva York pondrá en marcha una serie de nuevas leyes que modificarán desde el salario mínimo hasta las reglas para vendedores ambulantes, repartidores y la prevención de fraudes relacionados con trámites migratorios, de acuerdo con Fox News.

Las disposiciones buscan mejorar las condiciones laborales , eliminar sanciones penales en ciertas actividades económicas y fortalecer la protección al consumidor, especialmente para comunidades vulnerables.

Aumento del salario mínimo en Nueva York en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor un nuevo ajuste al salario mínimo en el estado de Nueva York, con un incremento de 50 centavos por hora. La medida busca compensar el impacto de la inflación y mejorar el ingreso de los trabajadores de menores recursos.

Con el ajuste, el salario mínimo será de 17 dólares por hora en NYC, Long Island y Westchester, mientras que en el resto del estado subirá a 16 dólares por hora en el norte del estado de Nueva York. Este aumento impactará directamente a sectores como comercio, servicios y hospitalidad.

Autoridades estatales señalaron que el incremento forma parte de una estrategia gradual para fortalecer el poder adquisitivo sin provocar efectos negativos abruptos en el empleo.

https://x.com/nysdolenespanol/status/1995902619517075691?s=46&t=ZLv99kevObYCI4A4ygWGwQ

Vendedores ambulantes dejarán de enfrentar cargos penales

A partir del 9 de marzo de 2026, la ciudad eliminará las sanciones penales contra vendedores ambulantes que actualmente se aplican como delitos menores. Con la nueva normativa, las infracciones pasarán a ser de carácter administrativo.

Operar sin licencia o incumplir las reglas de venta ya no derivará en antecedentes penales, sino en multas civiles y sanciones económicas, lo que representa un cambio relevante para miles de comerciantes informales.

Las autoridades locales indicaron que esta medida busca reducir la criminalización de trabajadores de bajos ingresos y facilitar su integración al comercio formal.

Nuevas reglas para empresas de reparto y repartidores

Desde el 26 de enero de 2026, las empresas de entrega a domicilio en Nueva York estarán obligadas a pagar a sus repartidores en un plazo máximo de siete días tras cada período de trabajo.

Además, deberán proporcionar recibos de pago detallados por escrito, donde se explique con claridad cómo se calculó la compensación, incluyendo tarifas base, bonos y propinas. El objetivo es aumentar la transparencia en un sector donde abundan las quejas por pagos incompletos o retrasados.

Este cambio beneficiará principalmente a repartidores contratados por aplicaciones digitales, uno de los grupos laborales más vulnerables del mercado actual.

Refuerzan campañas contra el fraude en asistencia migratoria

También desde el 26 de enero de 2026, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York ampliará las campañas de información pública para combatir el fraude en trámites migratorios.

Las acciones incluirán difusión en línea, en el metro y en espacios públicos, con advertencias sobre estafas cometidas por falsos asesores y gestores migratorios.

La medida busca proteger especialmente a comunidades migrantes que han sido víctimas recurrentes de engaños relacionados con permisos, visas y procesos de regularización.