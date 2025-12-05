inklusion.png Sitio accesible
Un niño fue dejado solo en un autobús escolar bajo temperaturas bajo cero en Chicago

Su madre, Akira Willis, reportó que el niño permaneció solo por más de una hora en temperaturas bajo cero en Chicago. El caso se encuentra bajo investigación

Escrito por: Jackelin Diaz

Un niño de 6 años, identificado como Josiah, fue dejado solo en la esquina de 192nd Court y Chestnut Drive en Country Club Hills, en los suburbios del sur de Chicago, después de que su autobús escolar lo dejara allí antes de tiempo.

Su madre, Akira Willis, reportó para CBS News que el niño permaneció solo por más de una hora en temperaturas bajo cero.

El incidente ocurrió cuando Josiah debía asistir al programa de tutoría después de clases en Sykuta Elementary School , pero pidió irse a casa ese día. El personal de la escuela permitió que el niño abordara el autobús, y fue dejado en su parada habitual, donde ningún adulto estaba presente para recibirlo.

Willis explicó que su vecina la llamó alrededor de las 4:30 pm, informándole que tenía a su hijo, lo que la confundió porque no esperaba que saliera de la escuela antes de tiempo . Tras conocer los hechos, la madre contactó a la escuela y a la compañía de transporte escolar para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido.

Familiares solicitarán revisión del protocolo de seguridad

Willis indicó que la Illinois School Bus Company le comunicó que los conductores deberían regresar a la escuela a los niños si no hay un adulto en la parada. Sin embargo, en este caso, Josiah fue dejado solo, lo que representa una violación del protocolo de seguridad.

La madre también planea presentar una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener los videos del autobús y determinar con precisión cuánto tiempo estuvo su hijo expuesto al frío.

Además, Willis señaló que espera que la escuela y la compañía de transporte revisen sus procedimientos de entrega de niños, para evitar que otros menores enfrenten situaciones similares. La madre destacó la preocupación por la seguridad de todos los estudiantes, no solo de su hijo, y expresó su temor por cuántos otros niños podrían estar en riesgo.

