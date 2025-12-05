Beneficios del Seguro Social aumentan para 2026 en EUA: Cuándo comienzan los pagos

El alivio económico llegará a millones de beneficiarios en Estados Unidos a partir del próximo año. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que los pagos de jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidad (SSDI) y titulares de SSI tendrán un incremento automático en 2026 gracias al ajuste anual conocido como COLA (Cost-of-Living Adjustment). Este aumento tiene el objetivo de evitar que la inflación erosione el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos mensuales.

El COLA y las nuevas estimaciones de pagos promedio

El aumento de los pagos del Seguro Social en 2026 se basa en un mecanismo de revisión anual que la SSA utiliza para determinar si los beneficios federales requieren un ajuste. La fórmula utilizada por el organismo se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas (CPI-W), un indicador clave que mide el costo real de bienes y servicios esenciales.

Cuando la inflación sube, la SSA aplica el ajuste por costo de vida, o COLA, para que los pagos no pierdan valor. Para 2026, la comparación entre los datos del tercer trimestre de 2024 y 2025 arrojó un aumento del 2.8%, cifra que se aplicará automáticamente a todos los beneficiarios.

Aunque el cálculo final de los pagos es individual y se determina por el historial laboral de cada persona, la SSA difundió estimaciones que permiten visualizar cómo impactará el COLA del 2.8% en los montos mensuales promedio.

Pagos promedio estimados del Seguro Social (2026)

Trabajador jubilado: USD 2,071

Pareja de adultos mayores (ambos reciben beneficios): USD 3,208

Cónyuge sobreviviente soltero: USD 1,919

Cónyuge sobreviviente con dos hijos: USD 3,898

Trabajador con discapacidad (SSDI): USD 1,630

Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos: USD 2,937

En cuanto a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los montos máximos mensuales serán de USD 994 para una persona sola y USD 1,491 para parejas en las que ambos son beneficiarios. Quienes deseen estimar su pago del próximo año solo deben sumar un 2.8% al monto que reciben actualmente. La SSA ya está enviando notificaciones personalizadas con la cifra exacta para 2026.

Calendario de pagos: El incremento regirá a partir de Enero

Aunque el anuncio oficial del COLA se realiza cada octubre, el incremento del 2.8% entra en vigencia con los pagos correspondientes al mes de enero de 2026.

Fechas Clave de Distribución (Enero 2026):

Pagos de SSI: Se adelantan al miércoles 31 de diciembre de 2025 (corresponde a enero de 2026, adelantado por el feriado de Año Nuevo). El pago de febrero se realiza el viernes 30 de enero de 2026.

Pagos del Seguro Social (Basados en el día de nacimiento):

Viernes 2 de enero de 2026: Para personas que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997.

Miércoles 14 de enero: Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 21 de enero: Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 28 de enero: Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.