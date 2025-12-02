Algunos beneficiarios del Seguro Social de EUA recibirán 2 cheques de beneficios mensuales en diciembre

Un inusual ajuste en el cronograma de pagos del Seguro Social en Estados Unidos hará que ciertos beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) reciban dos cheques en diciembre, una situación que ocurre cuando el calendario desplaza la fecha habitual de desembolso.

¡Últimas noticias! 75 millones de personas en los Estados Unidos recibirán un aumento de 2.8 por ciento en sus beneficios mensuales de Seguro Social y SSI en el 2026. Infórmese mejor con nuestro comunicado de prensa: https://t.co/AhZikifWKo. pic.twitter.com/ro7tNJa28M — SeguroSocial (@SeguroSocial) October 24, 2025

La Administración del Seguro Social (SSA) deposita normalmente los beneficios del SSI el primer día de cada mes, un programa dirigido a adultos mayores con ingresos bajos o nulos y a personas con discapacidad, distinto a las prestaciones regulares por jubilación.

Sin embargo, cuando el día 1 cae en fin de semana o feriado federal, la SSA adelanta el pago al último día hábil del mes anterior para garantizar que los beneficiarios tengan sus fondos disponibles sin retrasos ni afectación a sus gastos esenciales.

Diciembre traerá dos depósitos

Debido a cómo se acomoda el calendario 2025, los beneficiarios recibirán su pago mensual de diciembre el 1 de diciembre, pero también obtendrán el depósito correspondiente a enero el miércoles 31 de diciembre.

Como explica Fox Business , esto significa que, aunque el dinero de enero llegue antes de que empiece 2025, no se trata de un pago adicional, sino de una reprogramación operativa del SSI.

Depósito directo obligatorio tras el fin de los cheques en papel

La mayoría de los pagos de SSI se envían por depósito directo, aunque quienes no poseen cuentas bancarias pueden recibir su dinero a través de tarjetas Direct Express.

Esa modalidad se volvió obligatoria luego de que la SSA eliminara los cheques en papel a finales de septiembre, siguiendo una orden de la administración Trump que exige que todos los pagos federales se emitan mediante transferencias electrónicas.

Según datos de la SSA, en septiembre más de 68 millones de personas recibían prestaciones del Seguro Social. De ellas, unas 390.000, equivalentes al 0.6%, aún dependían de los cheques físicos.

Cómo inscribirse o actualizar el método de pago

Para recibir los pagos electrónicos, los beneficiarios pueden inscribirse o verificar su información a través de la plataforma My Social Security , o comunicándose por teléfono con la SSA o con el centro de soluciones de pago electrónico del Departamento del Tesoro.

También es posible completar este proceso de forma presencial visitando una institución financiera, donde pueden recibir asistencia para activar o cambiar su método de depósito.

