Apple Gift Card, una opción versátil como regalo para esta Navidad: Sirve para canjear un iPhone en EUA

La Navidad llega con rapidez y, junto a ella, la presión por encontrar el presente ideal para amigos y familiares. En medio de tantas opciones, la Apple Gift Card se posiciona nuevamente como uno de los regalos más útiles, versátiles y fáciles de acertar, especialmente para quienes aman el streaming, la música o los videojuegos.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

A diferencia de otros obsequios más limitados, esta tarjeta se adapta a cualquier tipo de usuario: desde el cinéfilo que no se pierde un estreno, hasta el gamer que siempre quiere probar el último título del App Store. Y lo mejor: es válida para quienes ya usan un iPhone , iPad o Mac, permitiéndoles pagar apps, compras dentro de aplicaciones y todo tipo de suscripciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sirve incluso para comprar un iPhone

La Apple Gift Card puede cargar desde $10 dólares como mínimo y llegar hasta los $2.000, suficientes para que la persona que la reciba compre un iPhone nuevo en Estados Unidos o cualquier otro dispositivo que desee dentro de ese valor. Esto la convierte en uno de los regalos más completos de la temporada navideña.

Además, es una alternativa perfecta para quienes buscan fomentar la creatividad: Aspirantes a fotógrafos, músicos, cineastas o artistas pueden usarla para adquirir software de edición, almacenamiento en la nube o herramientas profesionales disponibles en las plataformas de Apple .

Si la gift card es para un amante de los videojuegos, estará más que contento: Con su iPhone o iPad podrá acceder a juegos de alta calidad. En la App Store, podrán canjear la tarjeta de regalo por juegos premium, gemas y monedas. También pueden registrarse en Apple Arcade para obtener acceso ilimitado a más de 200 títulos.

Ideal para amantes del streaming

Si tu ser querido disfruta de las noches de series, anime o películas, esta tarjeta es prácticamente un “pase premium” a cientos de contenidos, como explica Digital Trends . Con ella es posible pagar suscripciones en Apple TV y otros servicios de streaming populares, ampliar membresías o acceder a estrenos exclusivos. La Apple Gift Card abre la puerta a un catálogo inmenso para todos los gustos.

Por otro lado, regalar música nunca pasa de moda. Con la Apple Gift Card, tus amigos o familiares pueden suscribirse a Apple Music o a otras plataformas destacadas, disfrutando sus canciones favoritas mientras entrenan, estudian o viajan.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.