Senador republicano asegura que EUA “no puede permitirse” un cheque de estímulo de $2.000 dólares por aranceles

El debate sobre el cheque de estímulo de $2.000 dólares financiados con ingresos arancelarios volvió a encenderse este fin de semana, luego de que el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, advirtiera que la propuesta impulsada por el presidente Donald Trump resultaría demasiado costosa para el país en el actual panorama fiscal.

En una entrevista con Maria Bartiromo en Fox Business , Johnson fue categórico al asegurar que Estados Unidos “no puede permitirse” los llamados dividendos arancelarios que la administración discute desde agosto.

“Ojalá pudiéramos devolverle el dinero al pueblo estadounidense, pero no es así”, afirmó.

Un alivio para los hogares, pero un golpe para el déficit

La propuesta busca entregar $2.000 dólares por persona utilizando como fuente los ingresos derivados del aumento de aranceles, una política que ha encarecido bienes esenciales para millones de estadounidenses.

Para muchos hogares de ingresos bajos y moderados, estos pagos representarían un alivio directo frente a la inflación, especialmente en un año marcado por la continua presión sobre los precios.

Sin embargo, Johnson subrayó que el país se enfrenta a un déficit de $2 billones de dólares, una cifra que calificó como “totalmente inaceptable”. Señaló además que, incluso con los ingresos adicionales por tarifas, enviar los cheques sería “fiscalmente irresponsable”.

¿Alcanzan los ingresos por aranceles?

Según datos del Departamento del Tesoro (vía NewsWeek ), la administración Trump ha recaudado más de $220.000 millones de dólares en ingresos arancelarios. No obstante, las estimaciones de CNN indican que el programa de cheques costaría alrededor de $326.000 millones de dólares, dejando un desbalance significativo para financiar el plan.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , ha mantenido conversaciones con Trump sobre cómo avanzar en el esquema de reembolsos. Pero cualquier versión final del programa necesitaría la aprobación del Congreso, un proceso que se anticipa complejo dada la preocupación bipartidista por el déficit.

Trump presentó públicamente la idea en agosto, argumentando que la recaudación por tarifas generaba suficiente margen para devolver dinero a los ciudadanos. “Estamos ganando tanto dinero que muy bien podríamos generar un dividendo para el pueblo estadounidense”, afirmó entonces.

