Nota

Guardia Nacional baleado cerca de la Casa Blanca respondió con este gesto a los médicos

El sargento Andrew Wolfe, de la Guardia Nacional, muestra signos de recuperación tras el tiroteo que mató a Sarah Beckstrom en DC, de acuerdo con los reportes

Guardia Nacional mejora tras tiroteo cerca de la Casa Blanca
Foto: Gobernador Patrick Morrisey
2 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

El miembro de la Guardia Nacional Andrew Wolfe, de 24 años, hospitalizado en estado crítico tras el tiroteo que mató a su compañera Sarah Beckstrom cerca de la Casa Blanca, muestra signos de mejoría, informó el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey.

Wolfe respondió a solicitudes de los médicos, incluyendo un pulgar hacia arriba y movimientos de los dedos de los pies, consideradas señales positivas de recuperación.

El ataque ocurrió el miércoles pasado, cuando Wolfe y Beckstrom, ambos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental , estaban patrullando en Washington, DC. Beckstrom, de 20 años, falleció tras recibir disparos, mientras Wolfe fue trasladado en estado crítico a un hospital.

El presunto agresor, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, ciudadano afgano que obtuvo asilo en Estados Unidos, permanece hospitalizado y será acusado de homicidio en primer grado.

Tras el tiroteo, la Casa Blanca pausó la emisión de visas para ciudadanos afganos y detuvo decisiones de asilo. La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, indicó que el ataque parecía dirigido específicamente contra los guardias. Mientras tanto, la familia de Wolfe solicita oraciones del público, agradeciendo el apoyo recibido hasta ahora.

Reacciones y honores tras el ataque

El gobernador Morrisey destacó que Wolfe sigue grave, pero que su recuperación parcial es “alentadora”.

La familia de Beckstrom prepara los servicios funerarios, mientras que en Virginia Occidental se celebraron homenajes en iglesias, bases militares y escuelas secundarias en honor a ambos miembros de la Guardia Nacional.

El mayor general Jim Seward, ayudante general del estado, expresó que Wolfe y Beckstrom “han servido con honor y distinción” y representan lo mejor de Estados Unidos.

La administración Trump desplegó 500 tropas adicionales en Washington, DC, y el presidente invitó a las familias a la Casa Blanca para brindar apoyo. "Él está luchando. Lo está haciendo mejor que nadie", expresó el mandatario a los medios de comunicación.

Lakanwal, acusado del ataque, trabajó previamente en Afganistán apoyando a tropas estadounidenses y llegó a EUA en 2021. Su arresto y hospitalización se producen en medio de una investigación federal en curso sobre el ataque cerca de la Casa Blanca, mientras Wolfe continúa su recuperación bajo estricta supervisión médica.

