Costco impugna a través de una demanda federal las órdenes arancelarias de emergencia de Trump

Costco presentó una demanda federal en Estados Unidos para frenar las órdenes arancelarias de emergencia impuestas por el presidente Donald Trump , con el objetivo de detener los cobros y recuperar pagos que, según afirma, se efectuaron indebidamente por bienes importados durante el año.

El argumento legal de Costco

De acuerdo con Fox Business , el caso fue presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional, donde Costco Wholesale Corporation sostiene que Trump aplicó aranceles amparado en una ley de poderes de emergencia que, de acuerdo con el texto legal, no le permite al presidente crear ni aumentar tarifas sobre bienes extranjeros.

La Corte Suprema escuchó los argumentos sobre la legalidad de estas medidas el mes pasado y se espera un fallo en las próximas semanas. Esa decisión será determinante para el caso de Costco y para decenas de empresas que buscan reembolsos millonarios por aranceles que consideran carentes de autoridad legal.

Costco detalla que ha pagado estos aranceles de manera continua y enfrenta ahora una fecha crítica: el 15 de diciembre, cuando el gobierno comenzará a liquidar sus importaciones. Una vez completado ese proceso, los montos quedan bloqueados, lo que impediría a la empresa recuperar los fondos si la corte finalmente invalida las tarifas.

Una oleada de demandas contra los aranceles

La impugnación de Costco se suma a una lista creciente de compañías que han desafiado las medidas comerciales del expresidente. Entre ellas figura Learning Resources, Inc., fabricante de juguetes educativos, que advirtió un impacto significativo en su factura fiscal debido a los aranceles.

También destaca el caso de VOS Selections, Inc., importador de vinos y licores, que obtuvo fallos favorables que anularon las órdenes y llevaron la discusión hasta la Corte Suprema.

Otros sectores, como importadores de indumentaria, piezas de automóviles y bienes de consumo, han denunciado aumentos de costos y disrupciones en la cadena de suministro derivados de estas tarifas.

La demanda de Costco se apoya en decisiones previas del Tribunal de Comercio Internacional y del Tribunal Federal de Apelaciones, que determinaron que la ley de poderes de emergencia no autoriza la imposición de aranceles. Sin embargo, la minorista subraya que estas resoluciones no garantizan reembolsos automáticos, lo que obliga a cada empresa a presentar su propio caso antes de que sus importaciones sean finalizadas.

