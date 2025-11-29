inklusion.png Sitio accesible
Nota

EUA recortará beneficios fiscales a inmigrantes y elevará revisión de remesas

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que las decisiones fiscales obedecen a las directrices migratorias fijadas por el presidente Donald Trump.

migración estados unidos.png
Tracy Barbutes | Reuters
2 minutos de lectura.
Escrito por: Joy Uricare

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció nuevas medidas orientadas a restringir el acceso a beneficios fiscales para migrantes sin estatus legal y a aumentar la vigilancia sobre las remesas enviadas a otros países. La decisión se enmarca en la política del gobierno de limitar el fenómeno migratorio.

Bessent explicó que la administración excluirá a inmigrantes y a “otros extranjeros que no califiquen” de las porciones reembolsables de diversos créditos fiscales, entre ellos el crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y el crédito por aportaciones a cuentas de ahorro.

Estas acciones siguen la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”, argumentando que esta representa una carga significativa para las finanzas públicas.

¿Qué dice el presidente Donald Trump?

En un mensaje publicado en X, Trump afirmó que la población extranjera en Estados Unidos asciende a 53 millones de personas, de acuerdo con datos del censo, y señaló que una parte de este grupo recibe asistencia social o se encuentra en situaciones vulnerables o de privación de libertad.

Trump también citó un ejemplo en el que un inmigrante con un salario anual de 30.000 dólares puede llegar a percibir beneficios estimados en hasta 50.000 dólares, según sus declaraciones. Afirmó que este tipo de situaciones contribuye, a su juicio, a distintos problemas sociales, como presión sobre el sistema educativo, incremento de la criminalidad, deterioro urbano, saturación hospitalaria y déficit de vivienda.

Revisión de las remesas enviadas

Además de los cambios fiscales, el gobierno implementará ajustes en la supervisión de las remesas enviadas por inmigrantes hacia sus países de origen. Bessent indicó que estas transferencias serán sometidas a una revisión más estricta para detectar posibles actividades irregulares, en atención a una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

El funcionario señaló que, aunque la mayoría de las remesas son legítimas y cumplen una función esencial de apoyo económico para familias en el extranjero, FinCEN ha advertido sobre casos en los que transferencias transfronterizas de bajo monto han sido utilizadas para facilitar el financiamiento de actividades ilícitas, incluido el terrorismo.

