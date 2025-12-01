La mejor Apple MacBook que puedes comprar en este Cyber Monday en EUA

El Cyber Monday 2025 en Estados Unidos llegó con una ola de ofertas irresistibles, y entre las más destacadas se encuentra una laptop que sobresale por su equilibrio entre rendimiento, portabilidad y precio: la Apple MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4.

Esta MacBook se posiciona como la mejor compra del momento, gracias a un descuento del 25%, su vasta aceptación entre usuarios y un nivel de eficiencia que la convierte en una apuesta segura para estudiantes, profesionales y creadores en movimiento.

Con una calificación promedio de 4.8 estrellas basada en más de 3.900 reseñas en Amazon (vía NBC ), este modelo se ha consolidado como uno de los favoritos del catálogo de Apple. Su diseño ultradelgado y su peso liviano la hacen perfecta para viajes, trabajo remoto y jornadas prolongadas lejos del cargador, gracias a sus hasta 18 horas de batería.

Es, en pocas palabras, una laptop creada para simplificar la vida diaria sin sacrificar potencia. En Amazon, por el Cyber Monday, está en $749 dólares .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un rendimiento que sorprende

El chip Apple M4, la nueva generación de procesadores de la compañía, eleva considerablemente el rendimiento respecto a modelos anteriores. Permite editar fotos y videos, trabajar con múltiples aplicaciones simultáneamente y ejecutar herramientas de diseño o programación con fluidez. Su eficiencia energética también se traduce en menos calor y un funcionamiento más silencioso.

Este modelo integra una pantalla Retina de 13.6 pulgadas, con colores vibrantes y un brillo que mejora la experiencia tanto en interiores como en exteriores. Además, cuenta con compatibilidad con el espacio de color P3, ideal para quienes necesitan precisión cromática en su trabajo creativo.

Más especificaciones destacadas:



Memoria unificada desde 8 GB , ampliable según configuración.

, ampliable según configuración. Almacenamiento SSD desde 256 GB para una carga rápida de apps y archivos.

desde 256 GB para una carga rápida de apps y archivos. Cámara FaceTime HD de 1080p , ideal para videollamadas profesionales.

, ideal para videollamadas profesionales. Conectividad Wi-Fi 6E y dos puertos Thunderbolt / USB-C .

y dos puertos . Teclado Magic Keyboard retroiluminado con sensor Touch ID para más seguridad.

retroiluminado con sensor para más seguridad. Compatibilidad con dos monitores externos gracias a las mejoras del chip M4.

La mejor oferta del Cyber Monday

La oferta de esta MacBook Air M4 durante el Cyber Monday es una ganga para quienes buscan un equipo confiable que combine movilidad, potencia y autonomía sorprendente. Si estás pensando en actualizar tu laptop, esta oportunidad es sin duda una de las más fuertes del evento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.