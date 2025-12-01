Consejos para reducir los montos de las facturas de electricidad en invierno en EUA

A medida que el invierno avanza y las temperaturas caen en gran parte de Estados Unidos , millones de familias se preparan para un aumento significativo en sus gastos del hogar por las facturas de electricidad.

Según datos de Save on Energy , los estadounidenses podrían pagar cerca de $152 dólares mensuales en calefacción y alcanzar un promedio anual de $1.824 en facturas de energía. Sin embargo, especialistas en el área aseguran que existen alternativas accesibles, incluso gratuitas, para mantener el calor sin depender exclusivamente de la calefacción tradicional.

Consejos para reducir las facturas de electricidad

Alex Morrisey, director general de Best Roofers, explica (vía The Sun ) que uno de los métodos más eficientes para mejorar el confort térmico es reforzar el aislamiento del ático. Un techo sin aislamiento puede representar hasta un 25% de pérdida de calor, lo que incrementa considerablemente el consumo energético.

Instalar aislamiento en esta zona puede traducirse en ahorros de alrededor de $273 dólares al año. No obstante, el costo promedio de instalación ronda los $2.100 según HomeAdvisor, y su complejidad varía según el tipo de techo: los inclinados son más sencillos, mientras que los planos y abuhardillados requieren mayor trabajo.

Para quienes buscan soluciones más económicas, Morrisey recomienda enfocarse en las ventanas, especialmente en viviendas antiguas que suelen presentar filtraciones. Un kit de aislamiento de ventanas valorado en apenas $10 dólares en Walmart puede reducir hasta un 20% del consumo energético.

A esto se suman las cortinas térmicas, disponibles desde $12, que ayudan a evitar la fuga de calor. El experto sugiere abrirlas en días soleados para aprovechar la ganancia térmica natural y cerrarlas en jornadas nubladas o frías.

Otra herramienta económica es el deflector de ventilación, que también se consigue por $12 dólares y dirige el calor hacia el interior de la habitación en lugar de permitir que se disperse hacia el techo. Además, instalar puertas a prueba de corrientes de aire, por apenas $10, puede disminuir la pérdida de calor hasta en un 25%.

El calor también puede escaparse a través del piso. Colocar alfombras es una solución de bajo costo que puede reducir entre 10% y 20% la pérdida térmica, según el Carpet Institute.

Soluciones gratuitas

Entre los consejos gratuitos más efectivos destaca reorganizar los muebles. Morrisey indica que los objetos voluminosos como camas, sofás y armarios deben mantenerse a 30 cm de distancia de las fuentes de calor para permitir una correcta circulación del aire.

También recomienda mantener la ropa lejos de radiadores y realizar revisiones frecuentes al sistema de calefacción para garantizar su eficiencia.

Con pequeños ajustes y algunas inversiones mínimas, es posible enfrentar el invierno con una factura energética mucho más baja y un hogar verdaderamente cálido.

