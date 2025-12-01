Esta es la tasa que cobrarán en los aeropuertos de EUA a quienes no tengan este requisito

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que a partir de febrero los pasajeros que no presenten una Real ID o pasaporte en aeropuertos de Estados Unidos (EUA) deberán pagar una tarifa de 45 dólares.

La medida tiene como objetivo garantizar que todos los viajeros cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal, informó Fox News.

Según la TSA, este cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad de los pasajeros, asegurando que el gasto no recaiga sobre los contribuyentes. Inicialmente, la agencia había propuesto una tarifa menor, de 18 dólares, pero el monto final se elevó a 45.

La Ley Real ID, aprobada en 2005 para reforzar la seguridad en aeropuertos tras los ataques del 11 de septiembre, entró en vigor en mayo pasado. Su implementación había sido pospuesta en varias ocasiones, lo que generó una fuerte demanda de última hora entre los estadounidenses que necesitan obtener este documento identificado con una estrella en la licencia de conducir.

Requisitos para obtener la Real ID

Para obtener la Real ID, los solicitantes deben acudir a una oficina reguladora de vehículos de motor y presentar documentos que incluyan nombre completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dos pruebas de residencia y verificación del estatus legal en EUA, según indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este proceso asegura que la identidad de los viajeros esté correctamente verificada antes de abordar vuelos nacionales.

Excepciones y consideraciones

La TSA aclaró que los inmigrantes indocumentados que hayan seguido recomendaciones de autodeportación de la Administración Trump no serán impedidos de embarcar en vuelos internacionales debido a este requisito.

La medida se centra en garantizar la seguridad de los pasajeros y uniformizar la verificación de identidad en los aeropuertos de EUA.