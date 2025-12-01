Entró a una casa en EUA a abrir todos los regalos de Navidad y terminó arrestado

Un hombre fue detenido tras presuntamente irrumpir en el apartamento de una familia en Bangor, Maine, y abrir todos sus regalos de Navidad, informó la policía, de acuerdo con un reporte de KPLC 7 News .

El sospechoso, identificado como José Harvey, de 50 años, fue arrestado el domingo luego de que un residente llamara al 911 para reportar que un intruso se negaba a abandonar la vivienda.

Según las autoridades, Harvey se había quedado dormido en el sofá y no pudo explicar por qué estaba dentro del apartamento ni por qué abrió los obsequios navideños de la familia. La policía indicó que la ventana del baño había sido forzada, aunque no se reportó el robo de ningún artículo, según informes.

El incidente provocó alarma entre los residentes, y la policía continúa investigando si Harvey pudo haber estado involucrado en otros casos similares en la zona. El hombre enfrenta un cargo de allanamiento criminal agravado.

Investigación en curso

Tras recibir la llamada de emergencia, los oficiales llegaron al apartamento y arrestaron a José Harvey sin resistencia. El sospechoso fue trasladado a la cárcel local y deberá responder ante la justicia por el cargo de allanamiento criminal agravado, que implica ingresar a una vivienda sin autorización con la intención de cometer un delito, aunque en este caso no se reportó hurto.

La policía de Bangor continúa investigando el caso para determinar si Harvey estuvo involucrado en otros incidentes similares en la zona. Las autoridades recuerdan a los ciudadanos la importancia de reportar de inmediato cualquier intrusión y de mantener medidas de seguridad, como cerraduras reforzadas y alarmas, especialmente durante la temporada navideña.