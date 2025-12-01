OMS recomendó el uso de estos medicamentos para adelgazar: esto debes saber

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó recientemente el uso de los medicamentos GLP-1 como herramienta para tratar la obesidad en adultos, marcando un cambio en la forma en que la agencia de la ONU aborda esta condición.

Por primera vez, las directrices incluyen la medicación como complemento a hábitos de vida saludables, no solo como último recurso, de acuerdo con NBC News.

Los GLP-1, conocidos formalmente como agonistas de GLP-1, funcionan suprimiendo el apetito al imitar una hormona que envía señales de saciedad al cerebro. Según la OMS, estas terapias representan un nuevo enfoque conceptual, considerando la obesidad como una enfermedad crónica compleja, prevenible y tratable, más allá de un simple problema de estilo de vida.

La recomendación se publica en la revista JAMA, y define el uso a largo plazo como un tratamiento continuo durante seis meses o más. La OMS enfatiza que, aunque los medicamentos muestran beneficios claros, no reemplazan la necesidad de alimentación saludable y actividad física, y factores genéticos y ambientales también contribuyen a la obesidad.

Funcionamiento y beneficios de los GLP-1

Los medicamentos de esta clase actúan imitando la hormona GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1), que envía señales al cerebro para indicar sensación de saciedad después de comer, ayudando así a reducir el apetito y la ingesta calórica. Esto permite que las personas controlen mejor sus porciones y mantengan un déficit calórico necesario para perder peso de manera sostenida.

Además de favorecer la pérdida de peso, los estudios clínicos han demostrado que los GLP-1 pueden mejorar parámetros metabólicos, como los niveles de glucosa en sangre y colesterol. También se ha observado una reducción del riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares, condiciones que suelen estar asociadas con la obesidad. Por esta razón, los expertos consideran que estos fármacos no solo tienen un efecto estético, sino que contribuyen significativamente a la salud cardiovascular y metabólica de los pacientes.

Trump acuerda con farmacéuticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de medicamentos destinados a la pérdida de peso.

La iniciativa incluye descuentos en Medicaid, el programa conjunto federal y estatal que ayuda a cubrir los costos médicos para ciertas personas de bajos ingresos. También plantea precios más bajos al salir al mercado y exenciones arancelarias sobre productos importados. A cambio, las compañías obtienen revisiones regulatorias más rápidas para ciertos medicamentos.

Un reporte de CNN indica que el costo final para los consumidores dependerá de su seguro y de cómo compren los fármacos. El precio de lista de los medicamentos GLP-1 varía entre $1,000 y $1,350 dólares. Quienes adquieran los inyectables directamente de las compañías pagarán inicialmente unos 350 dólares al mes, con la promesa de reducirlo a $250 dólares en los próximos dos años.

En caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) apruebe las tabletas orales, la dosis más baja costará $149 dólares.

Los medicamentos estarán disponibles en TrumpRx, la plataforma de venta directa al consumidor, que se lanzará a principios de 2026. Actualmente, Novo Nordisk permite comprar Ozempic y Wegovy en efectivo por $499 dólares al mes, mientras que Lilly ofrece Zepbound desde $349 dólares mensuales.