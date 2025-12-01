inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Tiroteo en Seattle deja un muerto mientras la policía busca al sospechoso

La Seattle Police Department (SPD) busca activamente al sospechoso y pide evitar la zona

Tiroteo en Seattle deja un muerto y sospechoso prófugo
Foto: SPD
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

Una persona perdió la vida este lunes en un tiroteo ocurrido en el barrio Chinatown-International District de Estados Unidos (EUA), informó la Seattle Police Department (SPD) , que continúa la búsqueda del presunto responsable.

El incidente se registró alrededor de las 8:15 am en el bloque 400 de Rainier Avenue S. Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar la zona , ya que el sospechoso permanece prófugo.

Además, un oficial de información pública se dirigía al lugar para brindar detalles adicionales a la comunidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Anunciaron medidas de seguridad

La SPD confirmó que la víctima había fallecido y que el caso será investigado como homicidio. La policía continúa recopilando evidencia y entrevistando testigos para avanzar en la identificación y captura del agresor.

Las autoridades locales recomendaron a residentes y transeúntes tomar precauciones, mantenerse alejados del área y reportar cualquier información relevante que pueda ayudar en la investigación.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino