Tiroteo en Seattle deja un muerto mientras la policía busca al sospechoso

Una persona perdió la vida este lunes en un tiroteo ocurrido en el barrio Chinatown-International District de Estados Unidos (EUA), informó la Seattle Police Department (SPD) , que continúa la búsqueda del presunto responsable.

El incidente se registró alrededor de las 8:15 am en el bloque 400 de Rainier Avenue S. Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar la zona , ya que el sospechoso permanece prófugo.

Seattle police are investigating a shooting in the 400 block of Rainier Avenue South. One victim injured by gunfire. Police are actively searching for the suspect. Please avoid the area. More information to follow. PIO en route to scene. — Seattle Police Department (@SeattlePD) December 1, 2025

Además, un oficial de información pública se dirigía al lugar para brindar detalles adicionales a la comunidad.

Anunciaron medidas de seguridad

La SPD confirmó que la víctima había fallecido y que el caso será investigado como homicidio. La policía continúa recopilando evidencia y entrevistando testigos para avanzar en la identificación y captura del agresor.

Las autoridades locales recomendaron a residentes y transeúntes tomar precauciones, mantenerse alejados del área y reportar cualquier información relevante que pueda ayudar en la investigación.