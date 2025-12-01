Cyber Monday 2025: Las mejores ofertas en Walmart de Apple, PlayStation y más en EUA

El Cyber Monday 2025 llegó con fuerza a Walmart y este año la cadena presenta algunos de los descuentos más agresivos en tecnología, streaming y dispositivos de uso diario. Desde auriculares Apple hasta televisores 4K y laptops potentes, la tienda se posiciona nuevamente como uno de los referentes del evento de compras digitales.

Aquí recopilamos las mejores ofertas del Cyber Monday de Walmart , perfectas para adelantar tus compras navideñas o actualizar tu setup sin gastar de más.

AirPods 4 de Apple - $80 dólares (antes $130)

Los nuevos AirPods 4 han sorprendido por su excelente relación calidad-precio. Con varillas más cortas inspiradas en los AirPods Pro, estos auriculares, aunque no incluyen cancelación de ruido, ofrecen una impresionante autonomía de hasta 30 horas gracias a su estuche de carga. Están en $80 dólares en Walmart por el Cyber Monday .

Tres modelos de PlayStation 5 - $100 menos

Los fanáticos del gaming también están de suerte. Walmart ofrece $100 de descuento en todos los modelos de PlayStation 5 , incluyendo la PS5 Slim digital, la versión con unidad de disco y la potente PS5 Pro. Esta rebaja convierte a la línea PS5 en una de las compras más inteligentes del Cyber Monday, especialmente para quienes buscan disfrutar de títulos de nueva generación con mejor rendimiento, mayor almacenamiento y gráficos avanzados.

Roku 4K/HDR - $20 dólares (antes $30)

El Roku Premiere es uno de los reproductores multimedia más versátiles y accesibles del mercado, y con esta oferta resulta aún más atractivo. Permite acceder fácilmente a contenido en vivo, streaming y servicios premium, todo en calidad 4K/HDR. Su configuración es rápida y sencilla, además de incluir compatibilidad con Apple AirPlay, lo que facilita compartir contenido desde dispositivos Apple.

Laptop HP 15,6" FHD IPS - $299 dólares (antes $590)

Quienes buscan una computadora confiable para trabajar, estudiar o entretenerse encontrarán en esta HP de 15,6" FHD IPS en Walmart una opción equilibrada. Con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, Windows y una batería que alcanza hasta 10 horas de uso, es ideal para el día a día. Su diseño liviano y delgado la convierte en un equipo práctico para llevar en una mochila o bolso.

Vizio Smart TV 4K de 50" - $214 dólares (antes $268)

Para renovar tu sala, el Vizio 4K de 50" es una alternativa perfecta. Ofrece resolución 4K, acceso rápido a aplicaciones de streaming y funciones avanzadas para gamers, como Dolby Vision HDR Gaming y un menú de juego integrado. Una opción económica para disfrutar de una experiencia cinematográfica en casa.

