Cómo borrar la caché del televisor para mejorar su rendimiento: Funciona para Samsung, LG y otras marcas

En pleno auge de los Smart TV , disfrutar de apps y contenidos es más simple que nunca. Pero esa comodidad tiene un costo: Con el tiempo, la caché del televisor se acumula y puede provocar lentitud, errores en las aplicaciones o fallos al cargar contenido.

Por eso, borrar la caché de tu Smart TV es una de las formas más rápidas y efectivas de mejorar su rendimiento sin necesidad de reinicios complejos ni restauraciones de fábrica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la caché y por qué deberías borrarla?

La caché es un espacio de almacenamiento temporal donde el televisor guarda datos para acelerar procesos: imágenes, fragmentos de apps, información de carga o archivos temporales.

Aunque su función es hacer más rápido el uso del televisor, una caché saturada puede causar problemas como:

Rendimiento lento

Apps que se bloquean

Errores de inicio de sesión

Problemas de carga o almacenamiento en búfer

Borrarla periódicamente puede devolver fluidez al sistema, liberar espacio y resolver fallos persistentes en aplicaciones específicas.

Cómo borrar la caché: pasos generales

Como explica un informe de ZDNet , aunque los pasos varían según la marca, la mayoría de los televisores permiten borrar la caché desde el menú de Aplicaciones. Solo debes:

Abrir Configuración. Entrar a Aplicaciones o Administrador de aplicaciones. Elegir la aplicación afectada. Seleccionar Borrar caché.

Si el problema continúa, puedes optar por Borrar datos, aunque esto restablecerá la app y podría requerir iniciar sesión nuevamente.

Instrucciones por marca

Televisores Samsung:

Ve a Configuración > Soporte > Cuidado del dispositivo. Selecciona Administrar almacenamiento. Elige la app y pulsa Ver detalles. Toca Borrar caché.

Televisores LG:

Presiona Inicio en el control remoto. Entra a Configuración > General > Almacenamiento. Selecciona Borrar caché.

Televisores Android TV / Google TV (incluye Sony):

Ve a Configuración > Aplicaciones. Selecciona Ver todas las aplicaciones. Elige la aplicación. Pulsa Borrar caché.

Televisores Roku:

Los Roku TV no cuentan con un botón de caché, pero puedes lograr un efecto similar reiniciando el televisor o eliminando y reinstalando las apps con fallas.

Consejos importantes para borrar la caché de tu Smart TV

Los nombres del menú pueden variar según el modelo y el software .

y el . Algunas marcas permiten borrar la caché solo app por app , no de todo el sistema.

, no de todo el sistema. Borrar caché es seguro ; no elimina datos importantes.

; no elimina datos importantes. Borrar datos sí restablece la aplicación, así que úsalo solo si es necesario.

sí restablece la aplicación, así que úsalo solo si es necesario. Si tienes dudas, consulta el manual de usuario de tu televisor.

¿Con qué frecuencia debería borrar la caché?

No existe una regla exacta, pero se recomienda hacerlo cada pocos meses o cuando notes que el televisor va más lent, las apps tardan en abrir o fallan o si parece poco espacio de almacenamiento.

Dedicar unos minutos a esta limpieza puede mejorar notablemente el rendimiento, alargar la vida útil del dispositivo y garantizar una experiencia de streaming fluida, sin bloqueos ni errores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.