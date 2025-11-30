Cómo borrar la caché del televisor para mejorar su rendimiento: Funciona para Samsung, LG y otras marcas
Borrar la caché del televisor mejora el rendimiento, libera espacio y arregla fallos en las aplicaciones de tu Smart TV. Sigue estos consejos para hacerlo.
En pleno auge de los Smart TV , disfrutar de apps y contenidos es más simple que nunca. Pero esa comodidad tiene un costo: Con el tiempo, la caché del televisor se acumula y puede provocar lentitud, errores en las aplicaciones o fallos al cargar contenido.
Por eso, borrar la caché de tu Smart TV es una de las formas más rápidas y efectivas de mejorar su rendimiento sin necesidad de reinicios complejos ni restauraciones de fábrica.
¿Qué es la caché y por qué deberías borrarla?
La caché es un espacio de almacenamiento temporal donde el televisor guarda datos para acelerar procesos: imágenes, fragmentos de apps, información de carga o archivos temporales.
Aunque su función es hacer más rápido el uso del televisor, una caché saturada puede causar problemas como:
- Rendimiento lento
- Apps que se bloquean
- Errores de inicio de sesión
- Problemas de carga o almacenamiento en búfer
Borrarla periódicamente puede devolver fluidez al sistema, liberar espacio y resolver fallos persistentes en aplicaciones específicas.
Cómo borrar la caché: pasos generales
Como explica un informe de ZDNet , aunque los pasos varían según la marca, la mayoría de los televisores permiten borrar la caché desde el menú de Aplicaciones. Solo debes:
- Abrir Configuración.
- Entrar a Aplicaciones o Administrador de aplicaciones.
- Elegir la aplicación afectada.
- Seleccionar Borrar caché.
Si el problema continúa, puedes optar por Borrar datos, aunque esto restablecerá la app y podría requerir iniciar sesión nuevamente.
Instrucciones por marca
Televisores Samsung:
- Ve a Configuración > Soporte > Cuidado del dispositivo.
- Selecciona Administrar almacenamiento.
- Elige la app y pulsa Ver detalles.
- Toca Borrar caché.
Televisores LG:
- Presiona Inicio en el control remoto.
- Entra a Configuración > General > Almacenamiento.
- Selecciona Borrar caché.
Televisores Android TV / Google TV (incluye Sony):
- Ve a Configuración > Aplicaciones.
- Selecciona Ver todas las aplicaciones.
- Elige la aplicación.
- Pulsa Borrar caché.
Televisores Roku:
Los Roku TV no cuentan con un botón de caché, pero puedes lograr un efecto similar reiniciando el televisor o eliminando y reinstalando las apps con fallas.
Consejos importantes para borrar la caché de tu Smart TV
- Los nombres del menú pueden variar según el modelo y el software.
- Algunas marcas permiten borrar la caché solo app por app, no de todo el sistema.
- Borrar caché es seguro; no elimina datos importantes.
- Borrar datos sí restablece la aplicación, así que úsalo solo si es necesario.
- Si tienes dudas, consulta el manual de usuario de tu televisor.
¿Con qué frecuencia debería borrar la caché?
No existe una regla exacta, pero se recomienda hacerlo cada pocos meses o cuando notes que el televisor va más lent, las apps tardan en abrir o fallan o si parece poco espacio de almacenamiento.
Dedicar unos minutos a esta limpieza puede mejorar notablemente el rendimiento, alargar la vida útil del dispositivo y garantizar una experiencia de streaming fluida, sin bloqueos ni errores.
