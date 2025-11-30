inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Cómo borrar la caché del televisor para mejorar su rendimiento: Funciona para Samsung, LG y otras marcas

Borrar la caché del televisor mejora el rendimiento, libera espacio y arregla fallos en las aplicaciones de tu Smart TV. Sigue estos consejos para hacerlo.

TCL QM6K de 55 pulgadas
TCL
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Guy Acurero

En pleno auge de los Smart TV , disfrutar de apps y contenidos es más simple que nunca. Pero esa comodidad tiene un costo: Con el tiempo, la caché del televisor se acumula y puede provocar lentitud, errores en las aplicaciones o fallos al cargar contenido.

Por eso, borrar la caché de tu Smart TV es una de las formas más rápidas y efectivas de mejorar su rendimiento sin necesidad de reinicios complejos ni restauraciones de fábrica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la caché y por qué deberías borrarla?

La caché es un espacio de almacenamiento temporal donde el televisor guarda datos para acelerar procesos: imágenes, fragmentos de apps, información de carga o archivos temporales.

Aunque su función es hacer más rápido el uso del televisor, una caché saturada puede causar problemas como:

  • Rendimiento lento
  • Apps que se bloquean
  • Errores de inicio de sesión
  • Problemas de carga o almacenamiento en búfer

Borrarla periódicamente puede devolver fluidez al sistema, liberar espacio y resolver fallos persistentes en aplicaciones específicas.

Cómo borrar la caché: pasos generales

Como explica un informe de ZDNet , aunque los pasos varían según la marca, la mayoría de los televisores permiten borrar la caché desde el menú de Aplicaciones. Solo debes:

  1. Abrir Configuración.
  2. Entrar a Aplicaciones o Administrador de aplicaciones.
  3. Elegir la aplicación afectada.
  4. Seleccionar Borrar caché.

Si el problema continúa, puedes optar por Borrar datos, aunque esto restablecerá la app y podría requerir iniciar sesión nuevamente.

Instrucciones por marca

Televisores Samsung:

  1. Ve a Configuración > Soporte > Cuidado del dispositivo.
  2. Selecciona Administrar almacenamiento.
  3. Elige la app y pulsa Ver detalles.
  4. Toca Borrar caché.

Televisores LG:

  1. Presiona Inicio en el control remoto.
  2. Entra a Configuración > General > Almacenamiento.
  3. Selecciona Borrar caché.

Televisores Android TV / Google TV (incluye Sony):

  1. Ve a Configuración > Aplicaciones.
  2. Selecciona Ver todas las aplicaciones.
  3. Elige la aplicación.
  4. Pulsa Borrar caché.

Televisores Roku:

Los Roku TV no cuentan con un botón de caché, pero puedes lograr un efecto similar reiniciando el televisor o eliminando y reinstalando las apps con fallas.

Consejos importantes para borrar la caché de tu Smart TV

  • Los nombres del menú pueden variar según el modelo y el software.
  • Algunas marcas permiten borrar la caché solo app por app, no de todo el sistema.
  • Borrar caché es seguro; no elimina datos importantes.
  • Borrar datos sí restablece la aplicación, así que úsalo solo si es necesario.
  • Si tienes dudas, consulta el manual de usuario de tu televisor.

¿Con qué frecuencia debería borrar la caché?

No existe una regla exacta, pero se recomienda hacerlo cada pocos meses o cuando notes que el televisor va más lent, las apps tardan en abrir o fallan o si parece poco espacio de almacenamiento.

Dedicar unos minutos a esta limpieza puede mejorar notablemente el rendimiento, alargar la vida útil del dispositivo y garantizar una experiencia de streaming fluida, sin bloqueos ni errores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tecnología
Estados Unidos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino