Black Friday 2025: Apple AirPods 4 tienen un 34% de descuento en Amazon

El Black Friday 2025 todavía no llega, pero Amazon ya está adelantando algunas de las mejores ofertas del año. Entre ellas, una destaca especialmente: los Apple AirPods 4 han bajado a solo $85 dólares, marcando un nuevo precio mínimo histórico.

Con un 34% de descuento sobre su valor original de $129, estos auriculares se consolidan como la mejor opción económica de Apple para quienes buscan calidad y diseño premium sin pagar de más.

AirPods 4: Equilibrio perfecto entre calidad y precio

Los Apple AirPods 4 se han convertido en una de las opciones más atractivas del catálogo de auriculares inalámbricos de la marca. Aunque este modelo no incluye cancelación activa de ruido (ANC), ofrece una experiencia de sonido sobresaliente, impulsada por el chip de audio H2 de Apple, el mismo que incorporan los modelos de gama alta.

Gracias a este procesador, como explica Engadget , los AirPods 4 admiten audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, lo que permite una experiencia inmersiva al ver películas o escuchar música. También integran aislamiento de voz, ideal para llamadas nítidas en cualquier entorno.

Diseño rediseñado y más cómodo

Apple ha apostado por un nuevo diseño más ergonómico y estable, pensado para ofrecer un ajuste seguro y cómodo durante todo el día. Este cambio ayuda a evitar que los auriculares se caigan, algo que muchos usuarios valoran especialmente al hacer ejercicio o moverse por la ciudad.

Además, cuentan con un sensor de presión en el vástago, que permite realizar controles táctiles intuitivos: reproducir o pausar música, cambiar de pista, responder llamadas o invocar a Siri con solo mantener presionado.

En cuanto a autonomía, los AirPods 4 sin ANC ofrecen hasta 5 horas de reproducción continua con una sola carga, y hasta 30 horas utilizando el estuche de carga USB-C incluido. Esto los convierte en una opción práctica para el día a día, con suficiente duración para acompañarte en viajes, entrenamientos o largas jornadas de trabajo.

¿Vale la pena aprovechar la oferta?

Por $85 dólares, los AirPods 4 son una oportunidad difícil de ignorar. Ofrecen el ecosistema completo de Apple, compatibilidad total con iPhone, iPad y Mac , y una calidad de sonido premium en un formato compacto y ligero. Aunque carecen de funciones avanzadas como las herramientas de salud auditiva, su rendimiento general y comodidad los sitúan como los mejores AirPods económicos disponibles en 2025.

