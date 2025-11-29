inklusion.png Sitio accesible
Nota

Cyber Monday 2025: Todo lo que debes saber del evento de ofertas en EUA

El Cyber Monday llega con enormes descuentos, nuevas dinámicas de compra y ofertas anticipadas. Conoce fechas, claves y las mejores categorías para ahorrar.

Cyber Monday, uno de lo eventos de ofertas más esperados
Envato
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

Cuando termine el hype por el Black Friday, el Cyber Monday 2025 se perfila como el momento más esperado por los consumidores que prefieren comprar con calma, sin filas interminables ni aglomeraciones, únicamente de forma online.

Este evento digital, que nació para competir con el Black Friday , se ha transformado en un pilar del comercio electrónico y en una oportunidad para obtener algunos de los mayores descuentos del año. Es el momento perfecto para consumidores que buscan comodidad, rapidez y mejores precios desde sus dispositivos.

Diferencias entre el Black Friday y el Cyber Monday

El Cyber Monday surgió en 2005 con un objetivo claro: Trasladar las ofertas del Black Friday al mundo digital, ofreciendo promociones exclusivamente online. En aquel entonces, el Viernes Negro era sinónimo de tiendas físicas, largas filas y la búsqueda frenética de rebajas.

Con el tiempo, y a medida que las tiendas desarrollaron sus propios escaparates online, ambos eventos comenzaron a fusionarse hasta formar la actual Cyber Week, donde las ofertas se extienden por varios días.

Aunque hoy la frontera entre ambos eventos es difusa, el Cyber Monday sigue siendo la alternativa ideal para quienes se perdieron una oferta durante el fin de semana o buscan precios aún más agresivos, especialmente en plataformas de minoristas digitales.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025?

Este año, el evento se celebrará el lunes 1 de diciembre de 2025, justo después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Si bien el inicio oficial es a la medianoche, las tendencias recientes muestran que muchos comercios adelantan sus promociones, de acuerdo con The Star Press .

Las ofertas suelen aparecer desde el domingo por la noche y, en algunos casos, los miembros de programas de fidelización obtienen acceso prioritario.

¿Qué esperar de las ofertas?

El Cyber Monday es conocido por sus gigantescos descuentos en productos electrónicos, una de las categorías más buscadas cada año. Los consumidores podrán encontrar precios especiales en televisores 4K, auriculares, portátiles, smartphones y dispositivos inteligentes para el hogar en tiendas como Amazon y Walmart .

Otra área de gran demanda serán los pequeños electrodomésticos, especialmente freidoras de aire, cafeteras y aspiradoras, artículos que suelen tener rebajas muy atractivas. Con la temporada navideña en puerta, también habrá ofertas en juguetes, videojuegos, ropa de invierno, colchones, artículos para el hogar y decoración festiva.

Si buscas ahorrar inteligentemente, este 1 de diciembre será tu mejor oportunidad para hacerlo sin salir de casa.

Tecnología
Estados Unidos
