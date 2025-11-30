Tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil en California deja 4 fallecidos

Un tiroteo masivo registrado durante una fiesta de cumpleaños infantil en un salón de banquetes en Stockton, California, dejó al menos cuatro personas fallecidas y 11 heridas, según información difundida por CNN a partir de reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín. El presunto tirador continúa prófugo.

El hecho, ocurrido en la zona norte de la ciudad, se suma a una serie de incidentes similares que han afectado espacios públicos en Estados Unidos. Las autoridades mantienen una investigación activa y han pedido la colaboración de la comunidad para identificar al responsable.

Detalles del incidente y primeras investigaciones

Según CNN, el tiroteo ocurrió poco antes de las 6 p. m. del sábado, durante la celebración del cumpleaños de un niño pequeño a la que asistían entre 100 y 150 personas. El evento se desarrollaba en un salón de banquetes ubicado en un estacionamiento compartido con varios comercios, incluido un local de comida rápida.

Las víctimas mortales tenían 8, 9, 14 y 21 años, de acuerdo con declaraciones de la portavoz Heather Brent. CNN reportó que entre los heridos había tanto niños como adultos, aunque no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.

Brent indicó que “los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo”, aunque subrayó que la investigación continúa y que la información disponible sigue siendo limitada. La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín lidera el proceso para esclarecer lo ocurrido.

Reacciones y contexto nacional sobre violencia armada

De acuerdo con CNN, el presunto agresor huyó del lugar y no ha sido detenido. Las autoridades han solicitado a la población que aporte cualquier dato que pueda ayudar a los detectives a determinar un motivo, señalando que “todas las posibilidades están siendo exploradas”.

CNN recordó que este suceso ocurre en un contexto de más de 380 tiroteos masivos registrados en Estados Unidos en lo que va de año, según cifras de Gun Violence Archive. El medio también destacó otros hechos recientes, incluidos ataques en Indiana, Nueva York y Colorado.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, informó que el gobernador de California, Gavin Newsom, fue actualizado sobre el incidente y ha ofrecido apoyo estatal. “Nuestra ciudad se enfrenta a una situación desgarradora y dolorosa”, escribió en un comunicado.

