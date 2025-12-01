inklusion.png Sitio accesible
5 razones para comprar los Apple AirPods Pro 3 esta Navidad

Te explicamos estos cinco motivos tecnológicos y de bienestar que hacen de los Apple AirPods Pro 3 uno de los regalos más deseados para esta Navidad.

Apple Airpods Pro 3, lo más reciente en sonido de Apple
Apple
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

Los AirPods Pro 3 llegan como una de las apuestas más ambiciosas de Apple este año, combinando innovación acústica, funciones inteligentes y mejoras orientadas al fitness y la salud auditiva.

Con un diseño renovado y herramientas potenciadas por Apple Intelligence , estos auriculares prometen una experiencia más completa para usuarios de todo tipo. Aquí te presentamos cinco razones por las que podrían convertirse en el regalo perfecto para esta Navidad.

1. La mejor cancelación activa de ruido

Apple rediseñó por completo la arquitectura de sonido e incorporó un sistema multipuerto que optimiza el flujo de aire hacia el oído. Esto permite disfrutar de una cancelación activa de ruido (ANC) aún más precisa, un campo sonoro ampliado y una claridad vocal impecable.

Gracias al Adaptive EQ de última generación y a una Transparencia más natural, los usuarios pueden escuchar música, ver contenido o atender llamadas sin perder conexión con su entorno.

2. Un diseño intraauricular mejorado

Tras más de 10.000 escaneos de oído y 100.000 horas de investigación, Apple desarrolló su ajuste más seguro hasta ahora. Los AirPods Pro 3 son más pequeños, más estables y vienen con puntas de espuma en cinco tamaños, incluyendo un nuevo XXS.

Con certificación IP57, están preparados para soportar entrenamientos intensos y condiciones climáticas variables, garantizando comodidad y durabilidad durante todo el día.

3. Rendimiento ideal para entrenamientos

Estos auriculares integran el sensor de frecuencia cardíaca PPG más pequeño de Apple, que mide datos 256 veces por segundo. Combinados con acelerómetros, GPS y un modelo de IA en el iPhone, los usuarios pueden registrar hasta 50 tipos de entrenamientos, controlar calorías, cerrar el anillo Move y recibir motivación personalizada gracias a Workout Buddy y Apple Intelligence.

Es una experiencia fitness única en el mercado, ideal para quienes quieren entrenar sin llevar más dispositivos.

4. Traducción en vivo desde los AirPods

La nueva función Live Translation, disponible en beta, permite mantener conversaciones en diferentes idiomas sin sacar el teléfono del bolsillo. El sistema traduce en tiempo real y muestra la transcripción en el iPhone cuando la otra persona no cuenta con la función.

Perfecto para viajar, estudiar o colaborar en entornos internacionales.

5. Mayor cuidado auditivo y más batería

Los AirPods Pro 3 amplían la plataforma de salud auditiva de Apple con herramientas como la Prueba Auditiva, certificada en la UE y Reino Unido, y mejoras en Conversation Boost, que ahora se activa automáticamente en ambientes ruidosos.

Además, ofrecen un 67% más de autonomía en modo Transparencia, alcanzando hasta 10 horas de uso con una sola carga.

Tecnología
Apple
