Calendario de pagos del Seguro Social para el resto del 2025 en EUA

El Seguro Social y los beneficios SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) ya tienen definidas sus fechas de pago para lo que queda del 2025, un período importante para millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos mensuales.

¡Últimas noticias! 75 millones de personas en los Estados Unidos recibirán un aumento de 2.8 por ciento en sus beneficios mensuales de Seguro Social y SSI en el 2026. Infórmese mejor con nuestro comunicado de prensa: https://t.co/AhZikifWKo. pic.twitter.com/ro7tNJa28M — SeguroSocial (@SeguroSocial) October 24, 2025

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el calendario oficial, marcado por la llegada del último pago del año y por el ajuste anual del Costo de Vida (COLA) en Estados Unidos , que aumentará los cheques a partir de enero de 2026.

Fechas de pago del SSI hasta inicios de 2026

Como explica USA Today , los beneficiarios del SSI suelen recibir su cheque el primer día hábil de cada mes. Esto significa que el pago correspondiente a diciembre llegará el lunes 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, como el 1 de enero de 2026 será feriado por el Día de Año Nuevo, la SSA adelantará el depósito de enero al miércoles 31 de diciembre de 2025.

Calendario del SSI confirmado por la SSA:



1 de diciembre de 2025 – Pago correspondiente a diciembre.

– Pago correspondiente a diciembre. 31 de diciembre de 2025 – Pago correspondiente a enero de 2026.

Pagos del Seguro Social para diciembre de 2025

El mes de diciembre mantendrá su calendario regular, siendo además el último en emitir cheques antes de que entre en vigor el aumento del COLA.

Estos son los pagos programados para el Seguro Social según la fecha de nacimiento del beneficiario:



10 de diciembre: beneficiarios nacidos del 1 al 10 .

beneficiarios nacidos del . 17 de diciembre: beneficiarios nacidos del 11 al 20 .

beneficiarios nacidos del . 24 de diciembre: beneficiarios nacidos del 21 al 31 .

beneficiarios nacidos del . 31 de diciembre: pago adicional del SSI por enero de 2026.

Además, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 recibirán su cheque el 3 de diciembre, siguiendo su calendario habitual.

¿Qué esperar del aumento COLA para 2026?

Tras el cierre de los pagos de diciembre, los beneficiarios recibirán cheques más altos gracias al ajuste por costo de vida del 2.8%. La Administración del Seguro Social adelantó que este incremento representará aproximadamente $56 dólares adicionales al mes, en promedio, a partir de enero de 2026.

Este ajuste tiene como objetivo compensar la inflación en Estados Unidos y preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de los beneficios mensuales.

