inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Calendario de pagos del Seguro Social para el resto del 2025 en EUA

Conoce las fechas de los pagos del Seguro Social y del SSI para el cierre del 2025 en Estados Unidos, junto al ajuste COLA que elevará los cheques desde 2026.

Un beneficiario del Seguro Social en EUA navegando en Internet
Envato
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Guy Acurero

El Seguro Social y los beneficios SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) ya tienen definidas sus fechas de pago para lo que queda del 2025, un período importante para millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos mensuales.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el calendario oficial, marcado por la llegada del último pago del año y por el ajuste anual del Costo de Vida (COLA) en Estados Unidos , que aumentará los cheques a partir de enero de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fechas de pago del SSI hasta inicios de 2026

Como explica USA Today , los beneficiarios del SSI suelen recibir su cheque el primer día hábil de cada mes. Esto significa que el pago correspondiente a diciembre llegará el lunes 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, como el 1 de enero de 2026 será feriado por el Día de Año Nuevo, la SSA adelantará el depósito de enero al miércoles 31 de diciembre de 2025.

Calendario del SSI confirmado por la SSA:

  • 1 de diciembre de 2025 – Pago correspondiente a diciembre.
  • 31 de diciembre de 2025 – Pago correspondiente a enero de 2026.

Pagos del Seguro Social para diciembre de 2025

El mes de diciembre mantendrá su calendario regular, siendo además el último en emitir cheques antes de que entre en vigor el aumento del COLA.

Estos son los pagos programados para el Seguro Social según la fecha de nacimiento del beneficiario:

  • 10 de diciembre: beneficiarios nacidos del 1 al 10.
  • 17 de diciembre: beneficiarios nacidos del 11 al 20.
  • 24 de diciembre: beneficiarios nacidos del 21 al 31.
  • 31 de diciembre: pago adicional del SSI por enero de 2026.

Además, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 recibirán su cheque el 3 de diciembre, siguiendo su calendario habitual.

¿Qué esperar del aumento COLA para 2026?

Tras el cierre de los pagos de diciembre, los beneficiarios recibirán cheques más altos gracias al ajuste por costo de vida del 2.8%. La Administración del Seguro Social adelantó que este incremento representará aproximadamente $56 dólares adicionales al mes, en promedio, a partir de enero de 2026.

Este ajuste tiene como objetivo compensar la inflación en Estados Unidos y preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de los beneficios mensuales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estados Unidos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino