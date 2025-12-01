Nueva York se prepara para hasta 7,6 cm de nieve por una fuerte tormenta invernal

Una ola de frío acompañada de una tormenta del noreste impactará este lunes y martes a Estados Unidos (EUA), con especial atención en Nueva York, donde se anticipa una combinación de nieve y lluvia que podría alterar los desplazamientos desde primeras horas de la mañana.

El sistema invernal llegará alrededor de las 6:00 a. m., coincidiendo con la hora punta y generando superficies resbaladizas que complicarán la movilidad en calles, autopistas y zonas peatonales, informó The Mirror.

Los suburbios de la ciudad serían los más afectados, con previsiones de hasta 7,6 centímetros de nieve, mientras que en la propia Nueva York se espera que la nieve se transforme en lluvia hacia las 9:00 a. m. Pese a la menor acumulación en el centro urbano, las bajas temperaturas —entre 3 °C y 4 °C— mantendrán un ambiente inestable y riesgos para quienes circulen a pie o en vehículo. El clima extremo ya ha generado consecuencias a nivel nacional, con más de 560 vuelos cancelados en el sistema aéreo del país, según el portal especializado FlightAware.

El impacto de la tormenta se extenderá más allá de Nueva York. Ciudades como Baltimore, Washington, Distrito de Columbia (DC), Filadelfia y Boston también enfrentarán condiciones mixtas de nieve y lluvia. Estas variaciones climáticas podrían acentuar las demoras en carreteras y aeropuertos del noreste de EUA, especialmente por el alto flujo de viajeros que regresan tras el fin de semana festivo.

Zonas afectadas y advertencias

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias para varias zonas del área triestatal, donde las condiciones podrían deteriorarse rápidamente durante la mañana y tarde del martes.

En regiones como el oeste del condado de Passaic, así como en los condados de Putnam y Rockland, se prevén acumulaciones de entre 7,6 y 12,7 centímetros de nieve, lo que incrementará el riesgo de carreteras peligrosamente resbaladizas. Estos sectores experimentarán el mayor impacto de la tormenta, especialmente en pasos elevados y puentes, donde la formación de hielo puede ser más rápida.

El NWS alertó que los desplazamientos podrían volverse complicados en distintos momentos del día, tanto para automovilistas como para peatones. Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y consultar los reportes del Departamento de Transporte para conocer el estado actualizado de las vías.

La combinación de lluvia, nieve y bajas temperaturas hará que incluso rutas habituales puedan presentar peligros inesperados.Además de los riesgos en carretera, las autoridades pidieron a los residentes extremar precauciones al caminar por superficies como aceras, escaleras y entradas de viviendas, que podrían congelarse y causar caídas.

Aunque la tormenta no dejará grandes acumulaciones en la ciudad de Nueva York, su intensidad en zonas cercanas y el cambio constante entre nieve y lluvia podrían generar condiciones adversas que se desarrollen en cuestión de minutos, por lo que se aconseja mantenerse informado y evitar desplazamientos innecesarios durante los picos del evento invernal.