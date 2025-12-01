inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Trump amenaza con revocar la ciudadanía a estos inmigrantes en EUA

El presidente luego insultó a la representante demócrata Ilhan Omar, quien es la primera miembro del Congreso estadounidense de origen somalí

Trump
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la pausa de su Gobierno en todas las decisiones sobre solicitudes de asilo “no tiene límite de tiempo, pero podría ser por mucho tiempo”.

“No queremos a esas personas. Ya tenemos suficientes problemas”, dijo Trump hoy a los periodistas a bordo del Air Force One.

Al pedirle que aclarara a quiénes se refería con “esas personas”, Trump dijo: “Las personas de diferentes países que no son amigables con nosotros y países que están fuera de control”.

“No creo que todos sean del Tercer Mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son buenos países. Son países plagados de crimen. Son países que no hacen un buen trabajo”, dijo, y agregó: “Francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El presidente luego insultó a la representante demócrata Ilhan Omar, quien es la primera miembro del Congreso estadounidense de origen somalí y llegó a EUA hace más de dos décadas como refugiada.

Trump ha utilizado con frecuencia a Somalia como ejemplo de un país que considera no apto para que su gente emigre a EE.UU.

El mandatario también reiteró su amenaza de posiblemente desnacionalizar a algunos ciudadanos estadounidenses.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino