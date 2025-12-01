Trump amenaza con revocar la ciudadanía a estos inmigrantes en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la pausa de su Gobierno en todas las decisiones sobre solicitudes de asilo “no tiene límite de tiempo, pero podría ser por mucho tiempo”.

“No queremos a esas personas. Ya tenemos suficientes problemas”, dijo Trump hoy a los periodistas a bordo del Air Force One.

Al pedirle que aclarara a quiénes se refería con “esas personas”, Trump dijo: “Las personas de diferentes países que no son amigables con nosotros y países que están fuera de control”.

“No creo que todos sean del Tercer Mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son buenos países. Son países plagados de crimen. Son países que no hacen un buen trabajo”, dijo, y agregó: “Francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”.

El presidente luego insultó a la representante demócrata Ilhan Omar, quien es la primera miembro del Congreso estadounidense de origen somalí y llegó a EUA hace más de dos décadas como refugiada.

Trump ha utilizado con frecuencia a Somalia como ejemplo de un país que considera no apto para que su gente emigre a EE.UU.

El mandatario también reiteró su amenaza de posiblemente desnacionalizar a algunos ciudadanos estadounidenses.

