Sigue estos consejos para configurar el iPhone 17 si lo compraste en este Black Friday

Estrenar un iPhone 17 recién adquirido en Black Friday puede ser una experiencia emocionante, pero también requiere una correcta configuración para evitar problemas más adelante.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

Apple facilita este proceso con opciones de transferencia de datos, herramientas de accesibilidad y pasos pensados para todo tipo de usuarios, desde quienes vienen de un iPhone anterior hasta quienes migran desde Android.

Aquí te explicamos cómo hacerlo de forma rápida y segura.

Preparativos antes de empezar

Para que el proceso de configuración sea fluido, asegúrate de tener a mano algunos elementos esenciales. Necesitarás una conexión a Internet, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles; tu Apple ID, o la posibilidad de crear uno durante la configuración; y la información de tu tarjeta de crédito o débito si deseas activar Apple Pay desde el inicio.

Si vienes de un dispositivo anterior, es fundamental contar con un respaldo actualizado. Apple ofrece almacenamiento temporal en iCloud por hasta tres semanas si no tienes espacio suficiente para una copia de seguridad. También puedes preparar tu dispositivo Android si vas a trasladar tu contenido.

Encendido y configuración del iPhone 17

Para comenzar, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple. Si el equipo no enciende, probablemente necesite cargarse antes. Las personas con discapacidad visual pueden activar VoiceOver o el zoom mediante gestos rápidos desde el primer momento, facilitando la navegación inicial.

Una vez encendido, tendrás dos caminos para configurar el dispositivo:



Configuración con otro dispositivo Apple: Si tienes un iPhone o iPad con versiones recientes de iOS o iPadOS, puedes acercarlo a tu nuevo iPhone 17 para copiar de forma segura tus preferencias, ajustes y llavero de iCloud . También puedes transferir todos tus datos de manera inalámbrica si ambos equipos cuentan con sistemas actualizados. Este método es el más rápido y completo.



Si tienes un con versiones recientes de iOS o iPadOS, puedes acercarlo a tu nuevo iPhone 17 para copiar de forma segura tus . También puedes transferir todos tus datos de manera inalámbrica si ambos equipos cuentan con sistemas actualizados. Este método es el más rápido y completo. Configuración manual: En caso de no contar con otro dispositivo, puedes elegir “Configurar sin otro dispositivo” y seguir los pasos que aparecerán en pantalla para completar todo desde cero.

Migración desde Android al iPhone 17

Si vienes de un dispositivo Android, podrás transferir fotos, mensajes, cuentas y más mediante la app oficial Trasladar a iOS. Solo debes seguir el asistente de configuración del iPhone 17, seleccionar la opción “Desde Android” y continuar las instrucciones.

En tu Android, activa el Wi-Fi, abre la app Trasladar a iOS y completa el proceso. Si ya habías configurado el iPhone 17 y quieres usar esta herramienta, deberás reiniciar el dispositivo o transferir los datos de forma manual.

