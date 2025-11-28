inklusion.png Sitio accesible
Las mejores ofertas de Black Friday en Amazon y Best Buy en EUA

Aprovecha las ofertas históricas del Black Friday 2025 en Amazon y Best Buy: iPad, AirPods, PS5 y mucho más a precios mínimos que no volverán pronto.

Los diferentes modelos de PlayStation 5 serán muy cotizados en el Black Friday
Sony
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

El Black Friday 2025 llegó con una agresiva competencia entre gigantes del retail, y tanto Amazon como Best Buy han lanzado descuentos históricos en productos estrella.

Aunque las ofertas se extendieron durante todo noviembre, es ahora cuando los precios alcanzan su punto más bajo, marcando una de las mejores temporadas tecnológicas del año.

Las ofertas imperdibles de Amazon

Entre las rebajas más destacadas está el iPad de 11 pulgadas de Apple, disponible por $274 dólares , su precio más bajo de la historia. Con un ahorro de $75, este modelo supera ampliamente a generaciones anteriores al ofrecer el doble de almacenamiento, una pantalla Liquid Retina vibrante y potencia suficiente para reemplazar una laptop en tareas cotidianas. Su diseño ultraligero y su capacidad gráfica lo convierten en una opción ideal para trabajo, estudio y videojuegos.

Otro gran golpe de Amazon es la oferta de los AirPods 4 de Apple por solo $69 dólares , una rebaja importante desde los $129 originales. Aunque no cuentan con cancelación activa de ruido, ofrecen una experiencia auditiva de alta calidad, comodidad prolongada y una batería que alcanza hasta 30 horas con el estuche de carga. Para quienes esperaban la ocasión perfecta, este es el momento.

La categoría de gaming también brilla con la PlayStation 5 con unidad de disco (slim) a $449 dólares , su mejor precio del año. Con un descuento de $101, esta consola ofrece gráficos de última generación, vibración háptica con el control DualSense, un SSD de 1 TB y acceso a exclusivas como God of War Ragnarök y Ratchet & Clank: Rift Apart.

Las mejores rebajas de Best Buy

En computación, Best Buy sorprende con una de las rebajas más contundentes del Black Friday: la MacBook Air M4 de 13 pulgadas, ahora a $749 dólares (ahorro de $250). Este modelo es 48% más rápido que su versión M2, incorpora una cámara Center Stage de 12 MP y permite usar dos pantallas externas, lo que la convierte en una opción sobresaliente para estudiantes y usuarios que buscan portabilidad y rendimiento al mejor precio histórico.

Para quienes buscan renovar su televisor, la cadena ofrece el TCL QD-Mini LED 4K QM5K de 65 pulgadas por $449.99 dólares , con un descuento masivo de $450. Este panel destaca por su brillo superior y detalles más precisos, ideales para deportes y contenido nocturno. Además, Best Buy es el único distribuidor de esta serie, lo que hace aún más atractiva la rebaja del 50 % en la línea completa.

El catálogo se completa con ofertas como el Apple Watch SE 3 (GPS, 40 mm), disponible por $199 dólares , un ahorro de $50 para quienes buscan un reloj inteligente confiable y accesible dentro del ecosistema Apple.

Estados Unidos
Tecnología
