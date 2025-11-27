inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Revelan la identidad del hombre hispano que mató a un perro policía en California

Las autoridades informaron que José Domingo Ayala Alas, de 37 años, abrió fuego contra el perro policía Spike durante una persecución en Burbank, incidente que terminó con un tiroteo fatal entre el sospechoso y los oficiales.

Identifican a hispano como responsable de la muerte de perro policía en Los Ángeles
Foto: Burbank Police
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

El Departamento de Policía de Burbank confirmó la identidad del hombre involucrado en el ataque que acabó con la vida del perro policía K-9 Spike, ocurrido el 22 de noviembre. Según la agencia, el sospechoso era José Domingo Ayala Alas, un residente de Palmdale de 37 años, quien murió minutos después en un enfrentamiento armado con los agentes que lo buscaban tras una persecución.

El hecho se desencadenó luego de que Ayala Alas huyera de una parada de tránsito en Buena Vista Street, cerca de la Autopista 5. De acuerdo con los investigadores, el hombre abandonó el vehículo y corrió hacia un área residencial, lo que motivó un operativo de búsqueda que incluyó unidades terrestres, un helicóptero y el apoyo del perro policía Spike.

Durante el rastreo, Spike logró ubicar al sospechoso, momento en el que —según la policía— Ayala Alas abrió fuego contra el animal hiriéndolo de gravedad antes de seguir huyendo. El K-9 fue trasladado de emergencia a un hospital veterinario, donde finalmente falleció por las heridas .

El operativo continuó y, con apoyo aéreo, los agentes localizaron nuevamente al sospechoso. Las autoridades señalaron que se intentó negociar su rendición y se utilizaron recursos menos letales para evitar un desenlace violento. Sin embargo, Ayala Alas habría disparado contra los oficiales y sus vehículos, provocando la respuesta armada que terminó con su muerte.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El legado de Spike y la respuesta de la comunidad

La muerte de Spike generó una fuerte reacción en Burbank, California, donde residentes expresaron su solidaridad con el Departamento de Policía. El K-9, que llevaba varios años en servicio, era ampliamente reconocido por su labor en operativos de búsqueda y apoyo a patrullas. Su fallecimiento fue descrito por agentes como una pérdida "profundamente sentida dentro de la unidad canina".

En los días posteriores al incidente, decenas de personas se acercaron a la estación policial para dejar flores, velas y juguetes, creando un memorial improvisado que creció con rapidez. También se sumaron mensajes escritos en tiza y notas de agradecimiento por el trabajo que Spike realizó durante su tiempo en activo. Las autoridades señalaron que este apoyo ha sido un impulso emocional para los oficiales que trabajaban junto al perro.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino