Revelan la identidad del hombre hispano que mató a un perro policía en California

El Departamento de Policía de Burbank confirmó la identidad del hombre involucrado en el ataque que acabó con la vida del perro policía K-9 Spike, ocurrido el 22 de noviembre. Según la agencia, el sospechoso era José Domingo Ayala Alas, un residente de Palmdale de 37 años, quien murió minutos después en un enfrentamiento armado con los agentes que lo buscaban tras una persecución.

El hecho se desencadenó luego de que Ayala Alas huyera de una parada de tránsito en Buena Vista Street, cerca de la Autopista 5. De acuerdo con los investigadores, el hombre abandonó el vehículo y corrió hacia un área residencial, lo que motivó un operativo de búsqueda que incluyó unidades terrestres, un helicóptero y el apoyo del perro policía Spike.

Durante el rastreo, Spike logró ubicar al sospechoso, momento en el que —según la policía— Ayala Alas abrió fuego contra el animal hiriéndolo de gravedad antes de seguir huyendo. El K-9 fue trasladado de emergencia a un hospital veterinario, donde finalmente falleció por las heridas .

El operativo continuó y, con apoyo aéreo, los agentes localizaron nuevamente al sospechoso. Las autoridades señalaron que se intentó negociar su rendición y se utilizaron recursos menos letales para evitar un desenlace violento. Sin embargo, Ayala Alas habría disparado contra los oficiales y sus vehículos, provocando la respuesta armada que terminó con su muerte.

El legado de Spike y la respuesta de la comunidad

La muerte de Spike generó una fuerte reacción en Burbank, California, donde residentes expresaron su solidaridad con el Departamento de Policía. El K-9, que llevaba varios años en servicio, era ampliamente reconocido por su labor en operativos de búsqueda y apoyo a patrullas. Su fallecimiento fue descrito por agentes como una pérdida "profundamente sentida dentro de la unidad canina".

En los días posteriores al incidente, decenas de personas se acercaron a la estación policial para dejar flores, velas y juguetes, creando un memorial improvisado que creció con rapidez. También se sumaron mensajes escritos en tiza y notas de agradecimiento por el trabajo que Spike realizó durante su tiempo en activo. Las autoridades señalaron que este apoyo ha sido un impulso emocional para los oficiales que trabajaban junto al perro.