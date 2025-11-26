“Mi niño está muerto": Un acto de ira al volante termina en tragedia
Un policía capta con su cámara la desgarradora reacción de un padre al ver a su hijo muerto, luego de un tiroteo en autopista de Las Vegas.
Publicado por: Redacción adn Noticias
- Brandon Domínguez-Chavarría, de 11 años, recibió un disparo mientras viajaba con su padrastro, Valente Ayala en Henderson, en las afueras de Las Vegas.
- El hecho ocurrió cuando Tyler Johns (22 años) competía por su vehículo por posicionarse en un carril de la autopista. ataque de ira al volante.
- Johns sacó su pistola y disparó al asiento trasero, presuntamente, sin percatarse que ahí viajaba el menor quien se dirigía a la escuela.
- El tirador se entregó al agente policial tras el trágico suceso.