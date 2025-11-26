inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Video

“Mi niño está muerto": Un acto de ira al volante termina en tragedia

Un policía capta con su cámara la desgarradora reacción de un padre al ver a su hijo muerto, luego de un tiroteo en autopista de Las Vegas.

Compartir:
Publicado por: Redacción adn Noticias
  • Brandon Domínguez-Chavarría, de 11 años, recibió un disparo mientras viajaba con su padrastro, Valente Ayala en Henderson, en las afueras de Las Vegas.
  • El hecho ocurrió cuando Tyler Johns (22 años) competía por su vehículo por posicionarse en un carril de la autopista. ataque de ira al volante.
  • Johns sacó su pistola y disparó al asiento trasero, presuntamente, sin percatarse que ahí viajaba el menor quien se dirigía a la escuela.
  • El tirador se entregó al agente policial tras el trágico suceso.
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!