Nota

Esta es la Aurora Boreal que sorprendió a habitantes de 10 estados de EUA en el Día de Acción de Gracias

La NOAA indicó que la tormenta geomagnética alcanzó su punto máximo entre la tarde y la noche, ofreciendo un espectáculo cambiante que se prolongó durante varias horas

Aurora Boreal.png
Foto: NOAA
1 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

La aurora boreal, también conocida como “luces del norte”, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que se pueden observar desde Estados Unidos (EUA). Durante el Día de Acción de Gracias, varios residentes de al menos 10 estados tuvieron la oportunidad de ver este fenómeno luminoso gracias a condiciones favorables de actividad solar y geomagnética.

La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) informó que una tormenta geomagnética de leve a moderada, impulsada por un viento solar de alta velocidad, permitió que la aurora se viera más al sur de lo habitual. Entre los estados con mayor visibilidad se encontraban Alaska, Washington, Dakota del Norte, Minnesota, Montana, Maine, Michigan, Wisconsin, Dakota del Sur e Idaho.

Los expertos utilizaron datos de satélites de la NASA y predicciones de la NOAA para estimar los momentos de mayor intensidad del fenómeno. Aunque la visibilidad exacta dependió de la ubicación y las condiciones climáticas locales, muchas personas compartieron fotografías y videos de las franjas luminosas verdes y violetas que iluminaron el cielo nocturno.

Lo que se pudo observar durante el fenómeno

Durante el evento, la aurora boreal se presentó como franjas de luz en tonos verdes, rojos y violetas que se movían lentamente a lo largo del cielo. Aunque las auroras son más frecuentes en zonas cercanas al Ártico, la combinación de la tormenta geomagnética y la actividad solar permitió que el fenómeno fuera visible más al sur de lo normal, sorprendiendo a quienes lo presenciaron.

La NOAA indicó que la tormenta geomagnética alcanzó su punto máximo entre la tarde y la noche, ofreciendo un espectáculo cambiante que se prolongó durante varias horas.

Las fotografías y testimonios mostraron cielos iluminados con franjas de colores que rara vez se observan fuera de las regiones más septentrionales de EUA.

