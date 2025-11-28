inklusion.png Sitio accesible
Nota

¿Abre la Bolsa de Valores de Nueva York en Black Friday?

Descubre cómo funciona la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), el Nasdaq y los mercados de criptomonedas durante el Black Friday 2025 este 28 de noviembre.

Bolsa de Valores de Nueva York
Envato
1 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

A medida que el Black Friday 2025 marca el inicio de la temporada fuerte de compras en Estados Unidos , surge una pregunta clave para inversionistas y curiosos: ¿Abre la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) durante el feriado?

Aunque muchas empresas amplían su actividad comercial en estas fechas, el mercado bursátil sigue un calendario completamente distinto. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre, es uno de los feriados federales más estrictos para los mercados.

¿Qué ocurrió con la Bolsa en Thanksgiving?

Los principales mercados, NYSE y Nasdaq, operan regularmente de lunes a viernes entre las 8:30 y 16:00 horas (CT), pero el Día de Acción de Gracias están completamente cerrados.

Se trata de una fecha que forma parte de los 10 feriados oficiales en los que el mercado no abre, junto a Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Día de los Presidentes, Viernes Santo, Día de los Caídos, Juneteenth, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad.

Este cierre, sin embargo, no afecta a las criptomonedas. Activos como Bitcoin y Ethereum continúan operando con normalidad, ya que el mercado cripto funciona 24/7 sin interrupciones, incluso durante los feriados federales.

¿Abre la Bolsa de Valores de Nueva York en Black Friday?

El viernes posterior al feriado, conocido globalmente como Black Friday , sí contará con actividad en el mercado bursátil, pero bajo un horario reducido. La Bolsa de Nueva York abrirá el 28 de noviembre de 2025, iniciando operaciones a las 8:00 am (CT) y cerrando al mediodía en conmemoración del feriado. Esta jornada abreviada es una tradición que se mantiene año tras año.

En cuanto a otros mercados, los bonos suelen operar entre 8 am y 5 pm (ET), mientras que los mercados de futuros de materias primas, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y la Bolsa Intercontinental (ICE), aplican horarios modificados entre el 27 y el 29 de noviembre. Algunas materias primas incluso podrían cerrar antes de lo habitual, por lo que se recomienda revisar los horarios específicos.

Estados Unidos
