Nota

Las mejores ofertas de Verizon para el Black Friday 2025 en EUA

Verizon lanzó sus mayores descuentos del año para el Black Friday 2025, con promociones en iPhone 17, Samsung Galaxy Z Fold 7 y Google Pixel 10, entre otros.

iPhone 17 Pro Max en sus diferentes colores
Apple
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

A solo horas del Black Friday 2025, Verizon se adelanta al resto del mercado en Estados Unidos con una serie de promociones que destacan por su agresiva política de precios y beneficios exclusivos para quienes buscan renovar su smartphone o sumarse a ecosistemas completos como Apple , Samsung o Google Pixel.

Las ofertas del operador para Black Friday sobresalen por su nivel de ahorro y la variedad de dispositivos incluidos. Pero como en cada temporada de descuentos, es clave revisar la letra chica detrás de cualquier promoción de “teléfono gratis” u oferta BOGO (Buy One, Get One).

Muchas de estas ofertas suelen requerir nuevos planes de servicio, intercambios de equipos antiguos o compromisos de hasta 36 meses. Sin embargo, este año Verizon presenta opciones más flexibles para usuarios nuevos y existentes. Las detallamos a continuación con información de ZD Net .

Paquete Apple: iPhone 17 Pro, iPad y Apple One

Una de las ofertas más llamativas es la suscripción que incluye iPhone 17 Pro , un iPad y la membresía Apple One, todo gratis, con un ahorro total de $1.800 dólares . La promoción está dirigida a quienes cuenten con un plan Unlimited Ultimate y entreguen un dispositivo elegible como parte de intercambio. Es una opción atractiva para quienes desean integrarse al ecosistema Apple con beneficios completos y velocidades de datos superiores.

Samsung Galaxy Z Fold 7: Rebaja de más del 50%

El plegable estrella de Samsung, el Galaxy Z Fold 7, también aparece entre las ofertas más fuertes. Su precio se reduce de $1.999 a $900 dólares, con un ahorro de $1.100 . El dispositivo llega en su versión más delgada y cómoda hasta la fecha, y la oferta aplica al activar un plan Unlimited Ultimate e intercambiar un modelo tan antiguo como el Galaxy S22.

iPhone 17 gratis con nueva línea

Para quienes buscan un modelo moderno sin pagar el precio total, Verizon ofrece el iPhone 17 completamente gratis (ahorro de $830 dólares) al activar una nueva línea en cualquiera de los planes Unlimited. El único requisito adicional es aceptar un financiamiento de 36 meses con la compañía.

Paquete familiar de iPhone 17

Otra promoción destacada es el paquete familiar con cuatro iPhone 17 , totalmente gratis, con un ahorro acumulado de $3.320 dólares. Este beneficio está disponible para planes Ultimate, Plus o Welcome, sin necesidad de intercambio de equipos.

Ecosistema Google: Pixel 10, Pixel Watch 4 y Pixel Tablet

Para los entusiastas de Android, Verizon suma una combinación que incluye Google Pixel 10, Pixel Watch 4 y Pixel Tablet, con un valor total de $1.400 dólares . El paquete está disponible con planes de datos ilimitados y requiere comprometerse al plan mensual de accesorios por 36 meses. Es una alternativa sólida para quienes buscan una experiencia integral dentro del universo Google.

