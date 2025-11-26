Amazon emite alerta por ciberataques con más de 300 millones de usuarios en riesgo

En medio del auge de las ofertas del Black Friday 2025 , Amazon ha encendido las alarmas ante un incremento significativo de intentos de apropiación de cuentas, estafas y suplantación de identidad.

Con más de 310 millones de usuarios activos, el gigante del comercio electrónico se ha convertido en un objetivo privilegiado para ciberdelincuentes que aprovechan el acelerado ritmo de compras en línea. La compañía envió una advertencia oficial el 24 de noviembre alertando sobre ataques especialmente agresivos esta temporada.

De acuerdo con Forbes , la alerta se intensificó tras una nueva advertencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y un informe que detalla tácticas avanzadas de suplantación, incluyendo notificaciones falsas del navegador y el uso de la plataforma criminal Matrix Push. Según Amazon , los atacantes buscan acceder a datos personales, información financiera o credenciales de cuentas mediante métodos cada vez más sofisticados.

¿Qué tipo de ataques están circulando?

La alerta enviada por Amazon enumera las estafas más comunes detectadas en estas semanas:



Mensajes falsos sobre entregas o problemas en la cuenta.

sobre entregas o problemas en la cuenta. Anuncios engañosos en redes sociales con ofertas “demasiado buenas para ser verdad”.

en redes sociales con ofertas “demasiado buenas para ser verdad”. Peticiones de información personal o de pago enviadas por canales no oficiales .

. Enlaces sospechosos que redirigen a páginas fraudulentas.

que redirigen a páginas fraudulentas. Llamadas de soporte técnico no solicitadas que intentan obtener acceso a tus datos.

Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, la compañía advierte que estos ataques evolucionan rápidamente y se intensifican durante las festividades, cuando los compradores suelen actuar con mayor rapidez y menor cautela.

Un informe de FortiGuard Labs, publicado el 25 de noviembre, respalda la urgencia de esta advertencia. Los investigadores detectaron más de 18.000 dominios con temática navideña registrados en los últimos tres meses, de los cuales 750 fueron identificados como maliciosos. Además, se registraron más de 19.000 dominios que imitan a grandes marcas, incluidos miles que simulan ser Amazon , con 2.900 confirmados como fraudulentos.

“Muchos imitan nombres conocidos con variaciones mínimas que pasan desapercibidas, especialmente cuando los compradores se mueven rápido”, señaló el informe.

¿Cómo protegerte?

La compañía ofreció recomendaciones clave para mantener la seguridad de tu cuenta:



Utilizar solo la app o el sitio oficial de Amazon para gestiones de cuenta, soporte, devoluciones y seguimiento de envíos.

para gestiones de cuenta, soporte, devoluciones y seguimiento de envíos. Activar la autenticación de dos factores en todas las cuentas posibles.

en todas las cuentas posibles. Usar una clave de acceso (passkey) para iniciar sesión de forma más segura mediante rostro, huella o PIN.

(passkey) para iniciar sesión de forma más segura mediante rostro, huella o PIN. Recordar que Amazon nunca solicita pagos ni información de tarjetas por teléfono, ni pide verificar credenciales a través de correos no oficiales.

En plena temporada de compras, la alerta es clara: mantenerse informado y actuar con precaución es fundamental para evitar caer en estas amenazas digitales que se multiplican cada año.

