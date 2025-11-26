Cómo usar el control de la camára del iPhone 17

La serie iPhone 17 , incluyendo el Pro y el Pro Max, incorpora una evolución pensada para quienes desean capturar contenido de forma más rápida y precisa: el control de la cámara , una función disponible desde los modelos iPhone 16 y que ahora gana protagonismo gracias a su integración con herramientas avanzadas y accesos directos optimizados.

Esta pequeña interfaz se ha convertido en una puerta de acceso inmediato a la app Cámara y a configuraciones que antes requerían más pasos.

Acceso instantáneo a la cámara

Una de las características más prácticas es la posibilidad de abrir la app Cámara al instante. Basta con presionar el control de la cámara para activar el visor y comenzar a grabar o fotografiar. Si ya estás dentro del modo Foto, un segundo toque captura la imagen; si mantienes presionado, comienzas a grabar un video.

El iPhone 17 también permite ajustar la cantidad de presiones necesarias para abrir la cámara (una o dos) y modificar la sensibilidad del toque, especialmente útil para usuarios que requieren configuraciones más accesibles.

En caso de que la cámara se abra directamente en modo Video, una sola presión inicia la grabación.

Configuraciones rápidas desde un mismo panel

El control ofrece un panel de ajustes que permite modificar parámetros esenciales sin navegar por menús complicados. Con una doble presión ligera, aparece una sobreposición con opciones como:



Exposición : ajusta la luminosidad para oscurecer o iluminar la escena.

: ajusta la luminosidad para oscurecer o iluminar la escena. Profundidad : modifica el desenfoque del fondo y activa el modo Retrato .

: modifica el desenfoque del fondo y activa el . Zoom : acerca o aleja el encuadre.

: acerca o aleja el encuadre. Cámaras : cambia entre la lente principal, ultra gran angular o la cámara frontal .

: cambia entre la lente principal, ultra gran angular o la . Estilos y Tono: modifican la estética final de la imagen.

Luego de deslizar el dedo para seleccionar un ajuste y moverlo para modificarlo, el iPhone guarda la configuración para la próxima vez que uses el control.

Además, puedes personalizar qué ajustes aparecen y el orden en que se muestran desde Configuración > Cámara > Control de la cámara > Personalizar, una mejora pensada especialmente para usuarios que filman o fotografían con frecuencia.

Bloqueo de enfoque y exposición (AE/AF)

Otra ventaja clave es la posibilidad de bloquear enfoque y exposición directamente desde este control. Tras activar la opción en Configuración, solo debes mantener presionado el control hasta ver el indicador “Bloqueo de AE/AF” en pantalla. Mientras mantengas el dedo sobre el control, el bloqueo se mantiene; al soltarlo, se desactiva.

Apple Intelligence y la inteligencia visual

Cuando Apple Intelligence está habilitada, el control de la cámara suma otra capa funcional: la inteligencia visual. Con ella, puedes identificar negocios, traducir textos, obtener información sobre objetos o productos e incluso recibir lectura en voz alta directamente desde la cámara.

