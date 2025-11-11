Black Friday 2025: Estas son las ofertas de Nintendo en Amazon

El Black Friday 2025 llega con fuerza al universo gamer y Nintendo no se queda atrás. Aunque la compañía japonesa nunca ha sido conocida por ofrecer grandes rebajas, este año sorprende con packs de la consola Switch 2, ofertas en juegos y una amplia selección de productos oficiales perfectos para regalar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas en consolas y packs de Nintendo por el Black Friday

Desde su lanzamiento en primavera, la Nintendo Switch 2 se ha convertido en uno de los productos tecnológicos más buscados del año. Para esta temporada de descuentos, Nintendo mantiene tres atractivas opciones de compra:



Teniendo en cuenta que los juegos de Switch 2 cuestan alrededor de $70 cada uno, estos paquetes representan una mejor relación calidad-precio. Además, están disponibles en tiendas como Amazon, Walmart y Best Buy, entre otras plataformas en línea.

Descuentos en juegos físicos y digitales

Los jugadores que prefieran ampliar su biblioteca de títulos también tienen razones para celebrar. La Nintendo eShop ofrecerá sus Cyber Deals entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, con ofertas navideñas en juegos seleccionados para Nintendo Switch y Switch 2.

En cuanto a títulos físico, a partir del 23 de noviembre, diversas tiendas aplicarán rebajas significativas a títulos populares. Algunos ejemplos:



Estas ofertas no solo hacen más accesibles los títulos más queridos de Nintendo, sino que también ofrecen una excelente oportunidad para renovar la colección o regalar clásicos modernos.

Coleccionables y figuras para fanáticos de Nintendo

Si bien los grandes descuentos en consolas son escasos, eso no significa que falten opciones interesantes. Engadget destaca algunas de las opciones más buscadas, como coleccionables, ropa temática, peluches, figuras de personajes icónicos y decoración navideña inspirada en el universo Nintendo. Estas alternativas, disponibles en Amazon y otras tiendas online, son perfectas para quienes quieren darse un gusto o sorprender a alguien especial con un detalle lleno de nostalgia y diversión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.