Las mejores ofertas de Apple en EUA en el Black Friday 2025

En cada temporada de Black Friday, los consumidores buscan ofertas de Apple , con dispositivos que rara vez bajan de precio. Este año, tanto Amazon como Walmart destacan por presentar descuentos atractivos en gadgets como MacBook Air, iPads y Apple Watch, convirtiéndose en una ocasión ideal para renovar o actualizar equipos.

Las ofertas de Apple suelen ser escasas en comparación con otros fabricantes, pero durante el Black Friday 2025 pueden encontrarse productos clave que atraen a usuarios avanzados y fanáticos de la marca. Las rebajas (vía NY Times ) aplican principalmente a iPads, MacBooks, auriculares inalámbricos y relojes inteligentes.

Apple AirPods Pro 3

Los Apple AirPods Pro 3 se posicionan como los mejores auriculares inalámbricos para los usuarios fieles del ecosistema Apple . Ofrecen excelente calidad de sonido, cancelación activa de ruido y una batería que puede durar todo el día, incluso con funciones adicionales activadas. La mejora en la monitorización de frecuencia cardíaca, comparable a la de relojes inteligentes premium, y su clasificación IPX57 de resistencia al agua y al polvo los convierten en una compra sólida.

Oferta en Walmart : $220 (antes $249).

iPad (11° generación, 128 GB)

El iPad de 11.ª generación llega con una pantalla táctil de 11 pulgadas, rendimiento rápido, puerto USB-C y una gama de colores ampliada. Con 128 GB de almacenamiento, supera al modelo base previo y se adapta tanto a trabajo como entretenimiento. La batería mantiene hasta 10 horas de uso continuo, mientras que el Touch ID sigue ofreciendo un desbloqueo seguro y eficiente.

Oferta en Amazon : $275 (antes $300).

MacBook Air M4 (2025)

El nuevo MacBook Air (13 pulgadas, M4) aparece como la mejor opción calidad-precio del evento. Con un diseño delgado, una cámara web de 12 MP, pantalla brillante y rendimiento más que suficiente para tareas intensivas —incluyendo edición de video en 4K—, este modelo se destaca entre las laptops ultraligeras. Incluye dos puertos USB-C Thunderbolt 4, salida de auriculares y MagSafe para carga rápida.

Oferta en Amazon : $750 (antes $820).

Apple Watch Series 11

El Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla más grande y resistente, ideal para visualizar más información o escribir desde el teclado en pantalla. Entre sus mejoras se encuentra el sistema de alertas de hipertensión aprobadas por la FDA, además de sus habituales funciones de actividad física y bienestar. La batería logra aproximadamente día y medio de autonomía, superando a versiones anteriores.

Oferta en Walmart : $340 (antes $390).

