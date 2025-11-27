Las mejores ofertas de Apple en EUA en el Black Friday 2025
Las ofertas de Apple en el Black Friday llegan con descuentos poco comunes en MacBook Air, iPad, los AirPods Pro 3 y un aclamado modelo de Apple Watch.
En cada temporada de Black Friday, los consumidores buscan ofertas de Apple , con dispositivos que rara vez bajan de precio. Este año, tanto Amazon como Walmart destacan por presentar descuentos atractivos en gadgets como MacBook Air, iPads y Apple Watch, convirtiéndose en una ocasión ideal para renovar o actualizar equipos.
Las ofertas de Apple suelen ser escasas en comparación con otros fabricantes, pero durante el Black Friday 2025 pueden encontrarse productos clave que atraen a usuarios avanzados y fanáticos de la marca. Las rebajas (vía NY Times ) aplican principalmente a iPads, MacBooks, auriculares inalámbricos y relojes inteligentes.
Apple AirPods Pro 3
Los Apple AirPods Pro 3 se posicionan como los mejores auriculares inalámbricos para los usuarios fieles del ecosistema Apple . Ofrecen excelente calidad de sonido, cancelación activa de ruido y una batería que puede durar todo el día, incluso con funciones adicionales activadas. La mejora en la monitorización de frecuencia cardíaca, comparable a la de relojes inteligentes premium, y su clasificación IPX57 de resistencia al agua y al polvo los convierten en una compra sólida.
Oferta en Walmart : $220 (antes $249).
iPad (11° generación, 128 GB)
El iPad de 11.ª generación llega con una pantalla táctil de 11 pulgadas, rendimiento rápido, puerto USB-C y una gama de colores ampliada. Con 128 GB de almacenamiento, supera al modelo base previo y se adapta tanto a trabajo como entretenimiento. La batería mantiene hasta 10 horas de uso continuo, mientras que el Touch ID sigue ofreciendo un desbloqueo seguro y eficiente.
Oferta en Amazon : $275 (antes $300).
MacBook Air M4 (2025)
El nuevo MacBook Air (13 pulgadas, M4) aparece como la mejor opción calidad-precio del evento. Con un diseño delgado, una cámara web de 12 MP, pantalla brillante y rendimiento más que suficiente para tareas intensivas —incluyendo edición de video en 4K—, este modelo se destaca entre las laptops ultraligeras. Incluye dos puertos USB-C Thunderbolt 4, salida de auriculares y MagSafe para carga rápida.
Oferta en Amazon : $750 (antes $820).
Apple Watch Series 11
El Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla más grande y resistente, ideal para visualizar más información o escribir desde el teclado en pantalla. Entre sus mejoras se encuentra el sistema de alertas de hipertensión aprobadas por la FDA, además de sus habituales funciones de actividad física y bienestar. La batería logra aproximadamente día y medio de autonomía, superando a versiones anteriores.
Oferta en Walmart : $340 (antes $390).
